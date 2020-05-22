Из-за коронавируса в Украине может возникнуть вспышка и других инфекционных болезней, – МОЗ

Из-за эпидемии коронавируса в Украине за первый квартал 2020 года на 20% снизился уровень вакцинации на корь, краснуху и паротит. Это может привести к вспышке этих болезней.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, пишет 24 канал.

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По его словам, из регионов Украины поступила информация относительно иммунизации, которая вызывает серьезное беспокойство.

Максим Степанов "Минздрав получил данные за первый квартал 2020 года по показателям семейной иммунизации и нас обеспокоила ситуация. Исходя из этих показателей, в первом квартале мы видим снижение показателей семейной иммунизации всего на 5%. По ситуации иммунизации на корь, краснуху и паротит, то по нашему убеждению, она является критической – снижение на 20%".

Он отметил, что уже 22 мая ведомство отправит соответствующее письмо к главам ОГА, чтобы они наладили процесс вакцинации согласно календарю прививок.



Календарь профилактических прививок в Украине / Инфографика 24 канала

В прошлом году Украина занимали одно из первых мест по распространению кори. Такая ситуация возникла из-за отказа от вакцинации. До 26 сентября 2019-го корью заболели 57 982 человека – 27 465 взрослых и 30 517 детей. За 2018 год корью заболело 54 481 человек – 20 204 взрослых и 34 277 детей.

Эксперты уверяют, что пандемия – не повод отказываться от прививок, они не несут никакой опасности для иммунитета.