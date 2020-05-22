Из-за коронавируса в Украине может возникнуть вспышка и других инфекционных болезней, – МОЗ
Из-за эпидемии коронавируса в Украине за первый квартал 2020 года на 20% снизился уровень вакцинации на корь, краснуху и паротит. Это может привести к вспышке этих болезней.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, пишет 24 канал.
Также по теме: Новое масштабное исследование действия вакцины КПК демонстрирует, что она эффективна и не вызывает аутизма
По его словам, из регионов Украины поступила информация относительно иммунизации, которая вызывает серьезное беспокойство.
Он отметил, что уже 22 мая ведомство отправит соответствующее письмо к главам ОГА, чтобы они наладили процесс вакцинации согласно календарю прививок.
Календарь профилактических прививок в Украине / Инфографика 24 канала
В прошлом году Украина занимали одно из первых мест по распространению кори. Такая ситуация возникла из-за отказа от вакцинации. До 26 сентября 2019-го корью заболели 57 982 человека – 27 465 взрослых и 30 517 детей. За 2018 год корью заболело 54 481 человек – 20 204 взрослых и 34 277 детей.
Эксперты уверяют, что пандемия – не повод отказываться от прививок, они не несут никакой опасности для иммунитета.