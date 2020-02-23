Из-за подозрения на коронавирус Израиль может поместить 200 корейских туристов на военную базу
Израиль планирует отправить на каратин примерно 200 туристов из Южной Кореи из-за подозрения на коронавирус COVID-19.
Там рассматривают возможность поместить их на военной базе, сообщает Middleeastmonitor.
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База расположена в еврейском поселении на оккупированном Западном берегу. В этом поселке – Хар-Гило – жители в ответ устроили небольшую демонстрацию.
СМИ сообщают, что рекомендации относительно карантина дало Министерство здравоохранения Израиля. А Министерство внутренних дел внесло Южную Корею и Японию в ряд стран, гражданам которых запрещено въезжать в Израиль и наоборот. В этом же списке есть Китай и Таиланд.
Известно, что в Южной Корее коронавирусом заболело уже 602 человека. Также из-за вспышки болезни с 23 февраля Турция и Афганистан закрывают границу с Ираном, который занимает второе место в мире по количеству смертей от эпидемии.
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