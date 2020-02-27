Из-за смерти роженицы анестезиолог получил подозрение

В Киеве врачу-анестезиологу сообщили о подозрении, за халатность, которая привела к смерти 36-летней женщины.

Врач-анестезиолог получил подозрение за злостное пренебрежение должностными инструкциями, что стало причиной смерти пациентки, сообщает УНН.

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10 июня 2018 года в операционный зал роддома поступила 36-летняя пациентка для операции кесарева сечения.

Обезболивание делал врач-анестезиолог, который находился в тот день на дежурстве. Врач допустил ошибку, из-за которой роженица умерла по окончании операции.

К обязанностям врача-анестезиолога относят:

Проведение анестезиологического пособия во время плановых и срочных сделок с обоснованием выбора вида анестезии. Анализ результатов лабораторных, функциональных и специальных методов исследования. Налаживание кардиомониторного наблюдения за пациентами. Проведение адекватной коррекции водно-электролитного, кислотно-основного и белкового состояния. Осуществление надзора за побочными реакциями или действиями лекарственных средств.

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