Из-за смерти роженицы анестезиолог получил подозрение
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В Киеве врачу-анестезиологу сообщили о подозрении, за халатность, которая привела к смерти 36-летней женщины.
Врач-анестезиолог получил подозрение за злостное пренебрежение должностными инструкциями, что стало причиной смерти пациентки, сообщает УНН.
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10 июня 2018 года в операционный зал роддома поступила 36-летняя пациентка для операции кесарева сечения.
Обезболивание делал врач-анестезиолог, который находился в тот день на дежурстве. Врач допустил ошибку, из-за которой роженица умерла по окончании операции.
К обязанностям врача-анестезиолога относят:
- Проведение анестезиологического пособия во время плановых и срочных сделок с обоснованием выбора вида анестезии.
- Анализ результатов лабораторных, функциональных и специальных методов исследования.
- Налаживание кардиомониторного наблюдения за пациентами.
- Проведение адекватной коррекции водно-электролитного, кислотно-основного и белкового состояния.
- Осуществление надзора за побочными реакциями или действиями лекарственных средств.
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