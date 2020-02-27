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Из-за смерти роженицы анестезиолог получил подозрение

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Анестезиолог допустил ошибку во время операции – ему объявили подозрение / eifelzeitung.de

В Киеве врачу-анестезиологу сообщили о подозрении, за халатность, которая привела к смерти 36-летней женщины.

Врач-анестезиолог получил подозрение за злостное пренебрежение должностными инструкциями, что стало причиной смерти пациентки, сообщает УНН.

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10 июня 2018 года в операционный зал роддома поступила 36-летняя пациентка для операции кесарева сечения.

Обезболивание делал врач-анестезиолог, который находился в тот день на дежурстве. Врач допустил ошибку, из-за которой роженица умерла по окончании операции.

К обязанностям врача-анестезиолога относят:

  1. Проведение анестезиологического пособия во время плановых и срочных сделок с обоснованием выбора вида анестезии.
  2. Анализ результатов лабораторных, функциональных и специальных методов исследования.
  3. Налаживание кардиомониторного наблюдения за пациентами.
  4. Проведение адекватной коррекции водно-электролитного, кислотно-основного и белкового состояния.
  5. Осуществление надзора за побочными реакциями или действиями лекарственных средств.

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Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Здоровье Медицина Криминал Криминальные новости Беременность и роды
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