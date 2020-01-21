Язык жестов: как помочь человеку в экстренной ситуации
Как общаться с людьми с нарушениями слуха. Почему это важно и как действовать, когда нужно реагировать быстро. Как помочь себе и человеку с нарушениями слуха в экстренных ситуациях.
Более 1 миллиарда человек молодого возраста рискуют потерять слух из-за громких звуков и шумов в крупных городах и местах для отдыха. Около 5% населения нашей планеты имеют нарушения слуха, а еще столько же рискует получить их до 2050 года, отметила Ульяна Супрун ссылаясь на данные ВОЗ.
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Люди с нарушением слуха или глухие люди общаются на жестовом языке, который в каждой стране разный (всего в мире их более 150). 223 тысячи украинцев общаются на жестовом языке и он третий по распространенности в государстве.
Впрочем, круг носителей жестового языка ограничен – это люди с нарушением слуха, их близкие и переводчики жестового языка.
И даже если вы не знаете жестового языка, вы точно найдете способ общаться с человеком с нарушением слуха: письменно, показывая буквы жестом или артикулируя каждое слово.
Язык жестов – это полноценный язык со своими правилами / Фото:Unsplash
Однако в случае экстренной ситуации нужно реагировать быстро, искать подход к человеку не будет времени. Следовательно, важно знать несколько основных фраз на жестовом языке, правила эвакуации и правила оказания первой медицинской помощи, чтобы помочь ему и себе.
Важно, чтобы вы знали, как сказать простые и важные слова: "Вам нужна помощь? Идите за мной. Все будет хорошо".
Узнайте, как это сказать на языке жестов, на сайте проекта "Безопасность на жестовом".
Как общаться с людьми с нарушениями слуха
Во время общения с людьми с нарушением слуха помните, что почти всю информацию они воспринимают через зрение. Ваше поведение, эмоции и жесты могут быть более красноречивыми, чем то, что вы будете говорить.
Чтобы обратить внимание собеседника на себя, следует коснуться его руки или плеча и установить зрительный контакт. Если кто-то из вас отвернулся, считайте, что разговор окончен, ведь не видно лица собеседника.
Говорите предложениями с простыми конструкциями и четко артикулируйте каждое слово. Предполагается, что человек сможет понять три слова из десяти, а поэтому не нагружайте предложения лишней информацией. Не стоит кричать – хорошо артикулированное слово поймут лучше, чем сказанное громко.
Будьте эмоциональными и используйте жесты. Люди с нарушением слуха общаются на жестовом языке, который является экспрессивным: то, что они не могут передать голосом, они передают эмоциями.
Эмоции – важная составляющая коммуникации/Фото:scma.pt
Часто те, кто плохо слышат, умеют говорить, но их речь может быть путанной. Убедитесь, что это не следствие травмы. Также стоит понимать, что если человек имеет тотальную глухоту, то руки – основной способ его коммуникации.
В стрессовой ситуации всем тяжело, и люди с нарушением слуха испытывают дополнительный стресс из-за своего состояния.
Спросите у человека, нужна ли ему помощь и как именно вы можете помочь. Не стоит начинать действовать, не объяснив ваших планов. В медицинском учреждении врач объясняет пациенту, какими будут его действия. Так же нужно делать и во время экстренной ситуации – это одно из важнейших правил.