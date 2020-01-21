Язык жестов: как помочь человеку в экстренной ситуации

Как общаться с людьми с нарушениями слуха. Почему это важно и как действовать, когда нужно реагировать быстро. Как помочь себе и человеку с нарушениями слуха в экстренных ситуациях.

Более 1 миллиарда человек молодого возраста рискуют потерять слух из-за громких звуков и шумов в крупных городах и местах для отдыха. Около 5% населения нашей планеты имеют нарушения слуха, а еще столько же рискует получить их до 2050 года, отметила Ульяна Супрун ссылаясь на данные ВОЗ.

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Люди с нарушением слуха или глухие люди общаются на жестовом языке, который в каждой стране разный (всего в мире их более 150). 223 тысячи украинцев общаются на жестовом языке и он третий по распространенности в государстве.

Впрочем, круг носителей жестового языка ограничен – это люди с нарушением слуха, их близкие и переводчики жестового языка.

И даже если вы не знаете жестового языка, вы точно найдете способ общаться с человеком с нарушением слуха: письменно, показывая буквы жестом или артикулируя каждое слово.



Язык жестов – это полноценный язык со своими правилами / Фото:Unsplash

Однако в случае экстренной ситуации нужно реагировать быстро, искать подход к человеку не будет времени. Следовательно, важно знать несколько основных фраз на жестовом языке, правила эвакуации и правила оказания первой медицинской помощи, чтобы помочь ему и себе.

Важно, чтобы вы знали, как сказать простые и важные слова: "Вам нужна помощь? Идите за мной. Все будет хорошо".

Узнайте, как это сказать на языке жестов, на сайте проекта "Безопасность на жестовом".

Ульяна Супрун “Пока общество не начнет обращать внимание на тех, кто нуждается в помощи, изменений не будет. Ищите способы диалога со всеми членами общества, ведь это то, что обеспечивает его полноценное существование”.

Как общаться с людьми с нарушениями слуха

Во время общения с людьми с нарушением слуха помните, что почти всю информацию они воспринимают через зрение. Ваше поведение, эмоции и жесты могут быть более красноречивыми, чем то, что вы будете говорить.

Чтобы обратить внимание собеседника на себя, следует коснуться его руки или плеча и установить зрительный контакт. Если кто-то из вас отвернулся, считайте, что разговор окончен, ведь не видно лица собеседника.

Говорите предложениями с простыми конструкциями и четко артикулируйте каждое слово. Предполагается, что человек сможет понять три слова из десяти, а поэтому не нагружайте предложения лишней информацией. Не стоит кричать – хорошо артикулированное слово поймут лучше, чем сказанное громко.

Будьте эмоциональными и используйте жесты. Люди с нарушением слуха общаются на жестовом языке, который является экспрессивным: то, что они не могут передать голосом, они передают эмоциями.



Эмоции – важная составляющая коммуникации/Фото:scma.pt

Часто те, кто плохо слышат, умеют говорить, но их речь может быть путанной. Убедитесь, что это не следствие травмы. Также стоит понимать, что если человек имеет тотальную глухоту, то руки – основной способ его коммуникации.

В стрессовой ситуации всем тяжело, и люди с нарушением слуха испытывают дополнительный стресс из-за своего состояния.

Спросите у человека, нужна ли ему помощь и как именно вы можете помочь. Не стоит начинать действовать, не объяснив ваших планов. В медицинском учреждении врач объясняет пациенту, какими будут его действия. Так же нужно делать и во время экстренной ситуации – это одно из важнейших правил.