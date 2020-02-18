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Ген вируса Эбола может помочь в лечении рака мозга

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Как ген вируса Эбола может помочь в лечении рака / CDC

Вирус, содержащий в себе гены возбудителя Эболы, может оказаться полезным в лечении рака. Во время опытов на мышах, жуткий вирус помог уничтожить клетки глиобластомы.

Глиобластомы считается самой частой и самой агрессивной опухолью мозга, поэтому специалисты активно ищут пути терапии, пишет Journal of Virology.

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Идея использовать вирус Эболу для лечения глиобластомы возникла у ученых из Йельского университета. Поскольку раковые клетки не могут генерировать иммунный ответ против бактерий, ученые подумали, что их можно использовать в борьбе с раком.

Чтобы избежать развития инфекции, ученые экспериментировали с причудливыми вирусами, которые состоят из нуклеиновой кислоты и белкового капсида различных вирусов или содержащих гены различных инфекционных агентов.

Специалисты остановили свой выбор на причудливом вирусе везикулярного стоматита, который имеет в себе ген одного из возбудителей лихорадки Эбола. Этот ген кодирует MLD-белок, который является крайне важным для сохранения вируса от иммунного ответа организма-хозяина. Оказываясь в организме мышей, глиобластомы молекулы MLD помогали направлять вирусы на клетки опухоли и заражать конкретно их. Кроме того, причудливый вирус с генами MLD реплицируется медленнее, чем обычный, поэтому является не таким опасным для организма.

Молекула MLD полезна как раз потому, что защищает мембранные гликопротеины от протеолиза, благодаря чему усложняет процесс заражения клеток организма. Вместо этого раковые клетки не имеют лиганда для связи с MLD, поэтому уязвимы для вирусов.

Ученые считают, что инъекции причудливых вирусов могут дополнить хирургическое вмешательство и быть эффективной в профилактике рецидивов рака.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина исследования Онкозаболевания Вирус Эбола
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