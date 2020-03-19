Эпидемия коронавируса: Укрспирт запускает 4 дополнительных заводы из-за роста спроса
Госпредприятие Укрспирт приняло решение запустить работу четырех дополнительных заводов. Все из-за роста спроса на медицинский спирт, вызваного эпидемией коронавируса.
По плану в марте должны были работать 10 заводов, но принято решение дополнительно запустить работу еще четырех, сообщил и. о. директора Укрспирта Сергей Блескун.
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Предприятие увеличивает производство спирта прежде всего для обеспечения потребностей медицинской системы. Мы быстро среагировали на рост запроса, и теперь работают 14 заводов одновременно. При необходимости мы готовы и в дальнейшем увеличивать объемы производства. У нас есть для этого и мощности, и сырье,
– заверил Блескун.
Вместе с тем на заводах Укрспирта действует усиленный дезинфекционный режим – для всех работников закуплены маски, а часть руководства переведена на дистанционную работу.
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