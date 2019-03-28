Как люди оценивают интеллект партнера

Люди переоценивают не только свой интеллект, но и способности своей второй половинки.

В исследовании группы ученых из австралийских и варшавских университетов приняли участие 218 пар, которые вместе от 6 лет и больше.

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Им предложили оценить свой интеллект и своего партнера по шкале от "очень низкий" до "очень высокий". Затем ученые превратили эти данные в баллы IQ.

Далее участники прошли тест на интеллект, чтобы исследователи смогли получить реальные показатели. Выяснилось, что свои возможности люди переоцениваются в среднем на 30 баллов.

Переоценка партнера оказалась еще выше: мужчины уверены, что их половинки умнее на 36 баллов, а женщины накидывают своим возлюбленным 38 баллов.

Ученые связывают это с тем, что, когда у любимого человека есть одна сильная сторона, мы уверены, что и другие качества окажутся положительными.

Также исследователи выяснили, что отношения длятся дольше в тех парах, где уровень интеллекта примерно одинаков у обоих партнеров.

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