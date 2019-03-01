Как найти себя: ученые нашли ответ

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Путешествия помогают найти себя
Путешествия помогают найти себя / pixabay.com

Опыт жизни за границей помогает разобраться в себе, найти призвание, стать более творческим, утверждают ученые.

В исследовании Университета Райса в Техасе участвовали 296 американцев. Половина из них какое-то время жила за границей. Эти участники чаще соглашались с утверждениями "Я точно знаю, кто я и чего хочу".

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В следующем опросе с 263 лицами результат повторился. На завершающем этапе исследования ученые попросили 551 студента оценить свои умения решать конфликты, работать в команде, принимать решения, слушать других и отстаивать свою позицию. Затем их однокурсников попросили оценить участников со стороны по тем же критериям.

Подорожі
Люди, которые жили за границей знают, чем хотят заниматься

Самые высокие оценки поставили себе и получили от других студенты, которые долго жили за границей. Они же знали, чем хотят заниматься после обучения. Кроме того, их мнение о себе совпало с оценками окружающих.

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Теги: Здоровье Психология Путешествия Образование Новости Здоровье
Источник: 24 Канал
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