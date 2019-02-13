Как оральные контрацептивы влияют на женщин

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Как оральные контрацептивы влияют на женщин
Как оральные контрацептивы влияют на женщин / Фото из свободных источников

Немецкие исследователи выяснили, что прием оральных контрацептивов может нарушить эмоциональное восприятие женщин.

Для этого ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 95 женщин, пишет журнал Frontiers in Neuroscience. Из них 42 женщины принимали оральные контрацептивы (ОК), а 53 женщины – нет. Всех женщин спросили о дне менструального цикла, образовании, возрасте.

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Оральные контрацептивы при правильном использовании могут уменьшить количество незапланированных зачатий среди 100 женщин в течение одного года близко к нулю. И несмотря на свою эффективность, они имеют побочную реакцию: такие таблетки содержат половые гормоны прогестины или эстрогены (комбинированные ОК – оба), которые при повышении концентрации в организме могут привести к изменениям веса, состояния кожи и волос и перепадов настроения.

ОК можуть призвести до змін ваги, стану шкіри і волосся

ОК могут привести к изменениям веса, состояния кожи и волос

Всем участницам предложили определить эмоции по изображению глаз человека. Для этого ученые использовали тест "Reading the Mind in the Eye". Он позволяет оценить способность к распознаванию сложных эмоций при ограниченном количестве визуальной информации.

Эксперимент показал, что женщины, принимающие ОК, в среднем угадывали по глазам на 3% меньше простых эмоций (эмоции сумму, радости), чем женщины, не принимающие ОК, в разное время менструального цикла.

А вот сложные эмоции (к примеру, уверенность в чем-то) женщины, которые принимают ОК, угадали лишь в половине случаев, а это на 10% меньше, чем женщины, которые не принимали гормональные таблетки. Результаты не зависели от менструального цикла.

ОК погано заважають жінкам розпізнавати емоції інших людей

ОК плохо мешают женщинам распознавать эмоции других людей

Исследователи считают, что регуляция гормонов с помощью оральных контрацептивов может нарушить у женщин восприятие различных эмоций. Эти выводы необходимо подкрепить другими исследованиями, поскольку количество участников сравнительно невелико.

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Теги: Здоровье исследования Лечение Психология Женское здоровье
Источник: 24 Канал
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