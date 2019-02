Как оральные контрацептивы влияют на женщин

Немецкие исследователи выяснили, что прием оральных контрацептивов может нарушить эмоциональное восприятие женщин.

Для этого ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 95 женщин, пишет журнал Frontiers in Neuroscience. Из них 42 женщины принимали оральные контрацептивы (ОК), а 53 женщины – нет. Всех женщин спросили о дне менструального цикла, образовании, возрасте.

Оральные контрацептивы при правильном использовании могут уменьшить количество незапланированных зачатий среди 100 женщин в течение одного года близко к нулю. И несмотря на свою эффективность, они имеют побочную реакцию: такие таблетки содержат половые гормоны прогестины или эстрогены (комбинированные ОК – оба), которые при повышении концентрации в организме могут привести к изменениям веса, состояния кожи и волос и перепадов настроения.

Всем участницам предложили определить эмоции по изображению глаз человека. Для этого ученые использовали тест "Reading the Mind in the Eye". Он позволяет оценить способность к распознаванию сложных эмоций при ограниченном количестве визуальной информации.

Эксперимент показал, что женщины, принимающие ОК, в среднем угадывали по глазам на 3% меньше простых эмоций (эмоции сумму, радости), чем женщины, не принимающие ОК, в разное время менструального цикла.

А вот сложные эмоции (к примеру, уверенность в чем-то) женщины, которые принимают ОК, угадали лишь в половине случаев, а это на 10% меньше, чем женщины, которые не принимали гормональные таблетки. Результаты не зависели от менструального цикла.

Исследователи считают, что регуляция гормонов с помощью оральных контрацептивов может нарушить у женщин восприятие различных эмоций. Эти выводы необходимо подкрепить другими исследованиями, поскольку количество участников сравнительно невелико.

