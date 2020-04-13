Как отличить сезонную аллергию от коронавируса

С началом весны у многих людей возникает аллергия на цветение, в частности на пыльцу растений. Зуд глаз, насморк, чихание – симптомы аллергии похожи на симптомы коронавируса. Как отличить COVID-19 от сезонной аллергии, объяснил Центр общественного здоровья.

ЦОЗ отметил, что главным отличием коронавируса от аллергии является повышение температуры.

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Ключевые отличия аллергии от коронавируса

Сезонная аллергия, или поллиноз: симптомы – насморк, зуд глаз, гортани и т.д. – легко перепутать с признаками острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), в том числе COVID-19.

Ключевые отличия сезонной аллергии: для нее не характерно повышение температуры, а симптомы легко снять противоаллергическими средствами.

Если у человека поллиноз, он должен избегать контактов со специфическими аллергенами и проконсультироваться с врачом относительно антигистаминных лекарств и иммунотерапии. Пандемия COVID-19 на это не влияет.

В то же время следует помнить, что коронавирусная инфекция опасна прежде всего для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной системы, диабетом, онкологическими недугами.



Риски заболеть коронавирус существуют у всех / Фото Unsplash

Профилактика COVID-19

Прикрывайте рот и нос во время кашля или чихания одноразовыми салфетками. В случае отсутствия салфеток чихайте и кашляйте в сгиб локтя.

Мойте или обрабатывайте дезинфектором руки до и после туалета, после улицы, перед приготовлением пищи, после прикосновений к поверхности общего пользования: дверных ручек, выключателей, кнопок в лифтах и ​​тому подобное.

Мыть руки нужно теплой водой с мылом 20-40 с. Если нет возможности вымыть руки, обработайте их антисептиком с содержанием спирта не менее 60%.

После мытья руки следует вытереть одноразовым полотенцем или салфетками, которые затем выбросить в мусорный контейнер.

Не выходите на улицу без необходимости, а если вышли, избегайте общественных мест и придерживайтесь расстоянии относительно других людей не менее 1,5-2 м.

Отнеситесь к карантину ответственно. Выберите надежного поставщика продуктов, предметов личной гигиены и т.д., который будет доставлять ваш заказ домой. Это поможет реже выходить в продуктовые магазины или аптеки.

Важно! В случае появления симптомов ОРВИ следует немедленно обратиться к семейному врачу. Или позвонить на горячую линию Центра общественного здоровья Украины для консультации по новой коронавирусной инфекции: 0-800-505-840.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Каналу

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