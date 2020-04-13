Как отличить сезонную аллергию от коронавируса
С началом весны у многих людей возникает аллергия на цветение, в частности на пыльцу растений. Зуд глаз, насморк, чихание – симптомы аллергии похожи на симптомы коронавируса. Как отличить COVID-19 от сезонной аллергии, объяснил Центр общественного здоровья.
ЦОЗ отметил, что главным отличием коронавируса от аллергии является повышение температуры.
Читайте также: В Украине на коронавирус заболели уже более 3 тысяч человек
Ключевые отличия аллергии от коронавируса
Сезонная аллергия, или поллиноз: симптомы – насморк, зуд глаз, гортани и т.д. – легко перепутать с признаками острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), в том числе COVID-19.
Ключевые отличия сезонной аллергии: для нее не характерно повышение температуры, а симптомы легко снять противоаллергическими средствами.
Если у человека поллиноз, он должен избегать контактов со специфическими аллергенами и проконсультироваться с врачом относительно антигистаминных лекарств и иммунотерапии. Пандемия COVID-19 на это не влияет.
В то же время следует помнить, что коронавирусная инфекция опасна прежде всего для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной системы, диабетом, онкологическими недугами.
Риски заболеть коронавирус существуют у всех / Фото Unsplash
Профилактика COVID-19
Прикрывайте рот и нос во время кашля или чихания одноразовыми салфетками. В случае отсутствия салфеток чихайте и кашляйте в сгиб локтя.
Мойте или обрабатывайте дезинфектором руки до и после туалета, после улицы, перед приготовлением пищи, после прикосновений к поверхности общего пользования: дверных ручек, выключателей, кнопок в лифтах и тому подобное.
Мыть руки нужно теплой водой с мылом 20-40 с. Если нет возможности вымыть руки, обработайте их антисептиком с содержанием спирта не менее 60%.
После мытья руки следует вытереть одноразовым полотенцем или салфетками, которые затем выбросить в мусорный контейнер.
Не выходите на улицу без необходимости, а если вышли, избегайте общественных мест и придерживайтесь расстоянии относительно других людей не менее 1,5-2 м.
Отнеситесь к карантину ответственно. Выберите надежного поставщика продуктов, предметов личной гигиены и т.д., который будет доставлять ваш заказ домой. Это поможет реже выходить в продуктовые магазины или аптеки.
Важно! В случае появления симптомов ОРВИ следует немедленно обратиться к семейному врачу. Или позвонить на горячую линию Центра общественного здоровья Украины для консультации по новой коронавирусной инфекции: 0-800-505-840.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Каналу
Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Читайте также
-
В Киево-Печерской лавре 63 человека заболели коронавирусомсегодня , 09:26
-
Коронавирус в Германии: количество больных уменьшаетсясегодня , 10:17
-
Какие маски лучше: сравнительное видеосегодня , 06:20
-
Степанов сообщил, что на днях Украина закупит 90 тысяч костюмов биозащитысегодня , 10:48
-
Делаем антисептик в домашних условияхсегодня , 10:30
-
Подробно о тестировании на COVID-19 в Украине и особенностях тестов: объяснение Ляшкосегодня , 04:15