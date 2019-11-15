Как получить одновременный оргазм с партнером

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Одновременный оргазм / pixabay.com

Про одновременный оргазм существует много историй и много мифов. В основном источником служат фильмы или книги с романтически-эротической линией.

Конечно, где вы в кино увидите, как мужчина заканчивает свою "партию" и говорит "а давай теперь позаботимся о тебе", рассказала сексолог Марина Абрамова.

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Нет, там все красиво – синхронный финал и взрывы фейерверка на заднем плане. А что делать, если хочется испытать одновременный оргазм на практике в реальной жизни?

К сожалению, попытки во что бы то ни стало достигнуть одновременного оргазма часто проваливаются. А все потому, что концентрация с получения удовольствия от самого процесса переносится на конечную стадию.

via GIPHY

В целом, сложность заключается в том, что мужчина, как правило, достигает оргазма быстрее, чем женщина. Поэтому, чтобы синхронизировать время наступления волшебной разрядки, нужно предусмотреть несколько моментов.

Как получить оргазм одновременно?

1. Мужчине можно поработать над контролем эякуляции. Кто-то делает это, придумывая неприятные или страшные картины, чтобы снизить силу возбуждения и продержаться дольше. Наиболее продвинутые пользуются восточными техниками управления семяизвержением.

2. Женщине можно поработать над усилением чувствительности и возбудимости. Интимный самомассаж в помощь.

3. Поскольку женщина дольше возбуждается, логично увеличить время прелюдии – лучшее время – 20-30 минут.

4. Постоянные сексуальные отношения синхронизируют ритмы. С опытом вы начинаете лучше понимать и чувствовать друг друга. И появляется больше времени на эксперименты и на испытание разных вариантов, чтобы выяснить, что подходит именно вам.

 
Сексолог Марина Абрамова
“В любом случае не зацикливайтесь на одновременном оргазме, а просто получайте удовольствие друг от друга. А если он вдруг случиться, то это будет приятным бонусом”.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Советы Психология Секс
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