Как помочь себе при приступе тревоги: советы психотерапевта

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Как помочь себе при приступе тревоги
Как помочь себе при приступе тревоги / pixabay.com

Тревога – это постоянная борьба с негативными мыслями, беспокойством и страхом «неизвестного».

Когда тревога захватывает человека, она нарушает его жизнь, проникает в его интересы и нарушает сон - это говорим о тревожном расстройстве, рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.

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Диагноз тревожного расстройства устанавливается каждому двадцатому пациенту, а каждый десятый страдает сочетанием тревоги и депрессии.

Тревогу нужно не только правильно лечить, но и правильно распознать. Неправильный диагноз – неправильное лечение, а под ним часто кроется неопознанные патологическая тревога.

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Как помочь себе при тревожном расстройстве

Делитесь с другими своей проблемой. Если вы чувствуете, что ваши опасения и тревога вышли за пределы нормы, то обсудите это с врачом, членом семьи или другим, чтобы вы не оставались с вашей проблемой один на один.

Физическая активность. Регулярная физическая активность улучшает настроение и сон, добавляет энергии, и уже доказано, что при легких депрессиях физические упражнения по эффективности близки к антидепрессантам.

Хорошо питайтесь. Следует позаботиться о сбалансированном и здоровом питании, с большим количеством различных овощей и фруктов. Использование продуктов с высоким содержанием жира или большим количеством углеводов влияет на уровень сахара в крови, что может вызвать чувство усталости.

Прогулянки зменшать силу тривоги
Прогулки уменьшат силу тревоги

Гуляйте. Исследования показали, что выход на свежий воздух положительно влияет на психическое здоровье, повышает самооценку человека, улучшает физическое здоровье и снижает социальную изоляцию.

Помните про сон. Недосыпание влияет на самочувствие человека и качество жизни. Телевизор и смартфоны стимулируют мозг, затрудняя засыпание. Но можно использовать релаксирующую музыку.

Поищите помощь в интернете. Разговор с людьми, которые имеют аналогичные проблемы и обсуждения с ними собственных жалоб помогает в выздоровлении.

Плакать можно. Выброс эмоций наружу может помочь принять свои тревожные мысли.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Советы Психология
Источник: Здоров'я 24
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