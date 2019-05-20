Как помочь себе при приступе тревоги: советы психотерапевта

Тревога – это постоянная борьба с негативными мыслями, беспокойством и страхом «неизвестного».

Когда тревога захватывает человека, она нарушает его жизнь, проникает в его интересы и нарушает сон - это говорим о тревожном расстройстве, рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.

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Диагноз тревожного расстройства устанавливается каждому двадцатому пациенту, а каждый десятый страдает сочетанием тревоги и депрессии.

Тревогу нужно не только правильно лечить, но и правильно распознать. Неправильный диагноз – неправильное лечение, а под ним часто кроется неопознанные патологическая тревога.

Как помочь себе при тревожном расстройстве

Делитесь с другими своей проблемой. Если вы чувствуете, что ваши опасения и тревога вышли за пределы нормы, то обсудите это с врачом, членом семьи или другим, чтобы вы не оставались с вашей проблемой один на один.

Физическая активность. Регулярная физическая активность улучшает настроение и сон, добавляет энергии, и уже доказано, что при легких депрессиях физические упражнения по эффективности близки к антидепрессантам.

Хорошо питайтесь. Следует позаботиться о сбалансированном и здоровом питании, с большим количеством различных овощей и фруктов. Использование продуктов с высоким содержанием жира или большим количеством углеводов влияет на уровень сахара в крови, что может вызвать чувство усталости.



Прогулки уменьшат силу тревоги

Гуляйте. Исследования показали, что выход на свежий воздух положительно влияет на психическое здоровье, повышает самооценку человека, улучшает физическое здоровье и снижает социальную изоляцию.

Помните про сон. Недосыпание влияет на самочувствие человека и качество жизни. Телевизор и смартфоны стимулируют мозг, затрудняя засыпание. Но можно использовать релаксирующую музыку.

Поищите помощь в интернете. Разговор с людьми, которые имеют аналогичные проблемы и обсуждения с ними собственных жалоб помогает в выздоровлении.

Плакать можно. Выброс эмоций наружу может помочь принять свои тревожные мысли.

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