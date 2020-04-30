Как распространяется вирус по салону самолета: видео
Профессор американского университета Пердью создал короткий клип, который наглядно демонстрирует то, как аэрозольные частицы распространяются по салону самолета после того, как больной человек чихнул или покашлял.
Видео опубликовали в Washington Post и вполне вероятно, что после его просмотра вы уже не захотите садиться в салон самолета без маски.
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На видео изображена схема салона самолета, где среди здоровых пассажиров сидит один больной – он изображен синим цветом.
Когда пассажир чихает или кашляет, над ним словно взрывается фейерверк из маленьких капелек, которые обозначены розовым цветом. После того, как аэрозольные частицы попадают в среду, циркуляция воздуха в салоне помогает им распространяться все дальше.
На видео инфицированный пассажир сидит в центре и в первую очередь инфицирует двух своих ближайших соседей и пассажиров, сидящих справа и слева. Следовательно, в целом один человек заражает десятерых.
Тем временем совсем незаметные бактерии продолжают циркулировать по салону, а отдельные частицы долетают даже до тех, кто сидит максимально далеко от источника инфекции.
Отметим, что эта схема актуальна для любых помещений с внутренним воздушным пространством и вентиляцией или кондиционированием, в частности: офисы, магазины и кафе.
На данный момент ученые не знают, как решить эту проблему, чтобы снизить риск заражения в самолете. Пока что единственное, что можно сделать, это выдавать маски людям с симптомами простуды, если они об этом сами не позаботились.
Как вирус распространяется по салону самолета: видео
Маска респиратор / инфографика 24 канала
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