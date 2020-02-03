Как снизить тревожность: советы психотерапевта
Кроме медикаментозного и психотерапевтического лечения, для лечения расстройств тревожного спектра важно поменять образ жизни.
Рекомендации Билла Гарчера доказывают, что модификация привычек, переформатирование мыслей и взглядов несут большое значение, рассказывает невролог-психотерапевт Людмила Пидкуймуха.
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Как помочь себе преодолеть тревожность?
- Отдыхайте. Самая распространенная проблема современных людей заключается в том, что они пытаются сделать слишком много дел в крайне короткий срок. Необходимо научиться оценивать свои возможности более реалистично, чтобы иметь достаточно времени на отдых. Поэтому не стоит забывать, для чего существуют выходные.
- Во время тревожных состояний необходимо ограничить потребление кофеина и других тонизирующих веществ.
- Не пренебрегайте массажем. Глубокий массаж или даже просто растирание тела в области плеч и шеи способствует успокоению и релаксации.
- Делайте физические упражнения. Бегайте, катайтесь на велосипеде, занимайтесь тяжелой атлетикой. Выполняйте упражнения как минимум 30 минут три раза в неделю и вы сразу почувствуете прилив энергии и общее улучшение. Напряжение от стресса постепенно будет спадать, ведь вы будете чувствовать себя увереннее.
- Выражайте свои чувства и эмоции тому человеку, которому доверяете. Это один из важнейших методов упорядочения мыслей и чувств.
- Самое главное – поменяйте свои жизненные приоритеты. Избавьтесь недисциплинированности и спонтанности в действиях. Состояние тревоги часто наступает от суеты в мыслях и действиях. Поэтому иногда просто нужно сделать шаг назад и переосмыслить приоритеты. Можно составить список неотложных дел, следуя от наиболее до наименее важных. Концентрируйтесь на каждой задачи отдельно и не пытайтесь делать несколько дел одновременно.
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