К лету заражение COVID-19 спадет, но восстановится осенью, – откровенное интервью с вирусологом

Как правильно надевать маски, что делать когда вернулся с улицы, когда пройдет пандемия, нужно ли усиливать иммунитет, как побороть коронавирус и многое другое – читайте в эксклюзивном интервью с вирусологом Аллой Мироненко.

Сколько в Украине на самом деле больных коронавирусом?

На этот вопрос трудно ответить, но надо понимать, что вернулись тысячи наших гастарбайтеров. Я знаю цифру 76 тысяч (по состоянию на 27 марта – 94 тысячи 356 украинцев, – ред.). Стоит понимать, что никто за этим особо не следит.

У людей берут расписку, о том, что они должны быть на карантине. А кто проверяет как его соблюдают? Статистика количества больных есть, но мы все понимаем, что обследовали не всех.

Насколько Украина готова к пандемии коронавируса?

Меры беспрецедентные, особенно те, что касаются общественного транспорта.

Вирусолог Алла Мироненко “Но можно было его не останавливать лишь установить ограничения. Чтобы в транспорт, в том числе метро, не запускать людей без маски и это было бы достаточно эффективно”.

Потому что маска – это действительно то, что защищает, это барьер для капелек слизи или слюны, которые могут попадать в воздух от больного. Но было другое решение принято. Если говорить о больнице, об обеспечении аппаратами искусственного дыхания, то это же непростые вещи, это нельзя сделать очень быстро.

Даже, если удается купить дополнительные аппараты, нужно обучить медперсонал ими пользоваться. Потому что, это же не пылесос, а совсем другие вещи, это медицинские манипуляции. Вот делать интубацию (введение трубки в трахею), для того, чтобы на аппарат подсоединить человека, это должен делать анестезиолог.

Стоит ли к борьбе с коронавирусом приобщать студентов-медиков и врачей из других сфер?

Ну смотря, с какими пациентами эти медики будут работать, а пациенты бывают разные. Сейчас очень много напуганных людей, которые приходят к семейному.

Вирусолог Алла Мироненко "Я знаю точно, что приемы к семейным врачам увеличились вдвое. Приходят люди, которые просто боятся, им нужно, чтобы их кто-то успокоил. Для таких случаев, любой должен работать как сугубо психолог, а не оказывать неотложную помощь"

Кроме того, в семьях, где живут пожилые люди, очень тщательно нужно продумать и сделать так, чтобы их не заразить. Потому что для них это заболевание может быть фатальным. Известно, что на всех аппаратов искусственной вентиляции легких может и не хватить. Задача сделать так, чтобы инфицировались меньше людей и растянуть во времени процесс, чтобы не было одновременно очень много больных. Так вот карантин именно для этого.

Потом ну есть большая надежда, у меня по крайней мере, что летом все-таки будет спад количества больных из-за того, что люди будут больше времени проводить на свежем воздухе, будут открывать окна, будет больше солнца и будет меньше больных. Ну а осенью, с похолоданием, поскольку возбудитель мы видим уже никуда не денется, он уже закрепился в человеческой популяции, то осенью опять может быть обострение эпидемической ситуации с коронавирусом.

Когда у нас будет популяция иметь процентов 70% иммунитета, то уже и пожилые люди будут себя чувствовать более уверенными, если их окружение будет иммунным.



Важность карантина / Инфографика 24 канала

Как правильно носить маску?

Власть сделала все, что могла. Другое дело, как люди к этому сами относятся. Ну вот мое мнение, и это любой эпидемиолог вам подтвердит, что на улице ношение маски нецелесообразно, потому что вы не можете заболеть от свежего воздуха.

Вирусолог Алла Мироненко "Возбудитель вируса есть там, где больной, у него, возможно на поверхностях, возможно частицы в воздухе. А на улице вы не можете заболеть. То есть человек, когда он в магазине, или в аптеке, должен надеть маску, а на улице это не обязательно".

Но надо правильно надевать маску, правильно ее снимать и термически обрабатывать – стирать и гладить. И даже таком случае, если она не является одноразовой, одной – недостаточно. Надо иметь несколько масок, чтобы их менять.

Могут ли защитить маски не медицинского назначения и сделанные своими руками?

Когда-то это было проверено: если это маска из марли, то она должна быть 6 слоев марли, если это маска из более плотной ткани, то, возможно, хватит и 2 слоя, смотря какая ткань. А кружево или декоративная ткань не имеет защитных свойств.



Маску нельзя трогать руками unsplash.com

Насколько эффективны респираторы для защиты от коронавируса?

Эти респираторы не являются одноразового использования, он защищает лучше. Но если вы ежедневно его надеваете надо также понимать, что не надо касаться внешней поверхности маски. Можно еще дополнительно опрыскивать респиратор, например, дезинфектантом на основе спирта, спирт испаряется разрушая эти вирусы, если они туда попали.

Но не надо все время в них ходить, спать, но когда вы заходить в магазин, в аптеку, в общественный транспорт – надо защитить себя.

Нужно ли носить перчатки?

Да перчатки – это более простой способ – ты снял и выбросил, а руки надо еще иметь где помыть. Поэтому и то и то, оно подходит.

Кто в самой большой группе риска перед коронавирусом?

Ну в зоне риска неблагоприятных последствий заболевания находятся люди, по европейским данным, старше 80, а в нашей стране этот возраст начинается с 60. То есть, это люди, которые имеют уже какие-то определенные хронические болезни, у которых иммунная система из-за возраста уже не так реагирует, и не может справиться и человек не может выздороветь.

Вирусолог Алла Мироненко “Кроме того есть и лица, у которых очень интенсивно протекает болезнь, с очень выраженными симптомами и быстро развивается пневмония. Здесь уже следует надеяться на то, как врачи окажут помощь и для этого все есть”

У детей вообще может протекать болезнь без симптомов. То есть ребенок инфицируется, но симптомов может не быть, либо очень слабые и никто даже не догадывается, что у ребенка есть возбудитель.

Если ребенок уже инфицирован, то надо думать больше о тех, кого он может инфицировать. В частности, своих бабушек, дедушек, людей старшего возраста, которым опасно быть инфицированным.

У человечества пока нет другого выбора, кроме как переболеть и иметь иммунитет и выйти из болезни здоровым. Но нужно при этом минимизировать контакты с пожилыми людьми, чтобы не заразить их. Потому что, когда в больницу попадает много людей пожилого возраста, врачи не справляются с нагрузкой.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

Когда появится вакцина против коронавируса?

Относительно вакцины у нас ее нет, Украина этим не занимается, не производит, и я не вижу политической воли, чтобы это произошло в ближайшее время. Мы будем зависеть от тех, кто нам согласится продать ее. Когда испытания вакцины, которые сейчас уже проводятся в США, в Гонконге, дадут положительный результат – неизвестно.

Если все сложится так, что вакцину изобретут, безопасную и эффективную, – а это два критерия, которые нужно помнить. Тогда те страны будут обеспечивать прежде всего свое население.

Нужно ли запасаться лекарствами?

Трудно сказать, наши люди привыкли запасаться всем, а потом будут выбрасывать это, а кому-то, кому действительно нужно, их не хватит. Ну я бы не советовала.

Вирусолог Алла Мироненко “Я была свидетелем, когда в аптеку, может три недели назад, может месяц назад, забегают говорят: "Дайте что-нибудь, дайте еще горчичников дайте". Я тут уже не выдерживаю и говорю: "Горчичники при температуре нельзя". – "Тогда не надо"”.

Можно ли усилить иммунитет таблетками??

На самом деле, нет. Инфекционные болезни вызывают бурную реакцию иммунной системы на вторжение возбудителя. Поэтому возникают такие негативные симптомы. Когда повышается температура, это не потому что возбудитель это сделал, а из-за реакции иммунной системы. Между прочим, у пожилых людей, умирающих от этого коронавируса, часто, из-за возраста и пониженной реактивности на возбудитель, даже, и температура может не повышаться, а пневмония есть.

Что делать когда вернулся с улицы во время карантина?

Стирать одежду сразу, когда вернулся не нужно. Это уже слишком. Сейчас почти все в масках и вы же не стоите возле больных долго и не ждете пока вас закашляют. Нет в этом потребности точно.

Об обуви, то вообще смешно, потому что на улице вирус на дороге не лежит, на тротуаре, никак не покрывает тротуар то точно. То есть, чистая обувь – это прекрасно, но к вирусу это не имеет никакого отношения.

Вирусолог Алла Мироненко “ Продуть все стоит мыть разве для того, чтобы человек был чем-то занят во время карантина, возможно можно промыть, еще раз промыть, потом еще с двух сторон промыть, но это, на самом деле, нецелесообразно”.

С животными так же, как и раньше, хотите – мойте лапы, хотите не мойте, но к вирусу это никакого отношения нет. Потому что вирус на улицах не лежит. Также собака не может заразить человека, это уже человеческая инфекция. Человек может заразиться лишь от больного человека.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

Можно ли заболеть коронавирусом повторно?

Пока этот вопрос еще не изучен, но скорее всего, такие случаи могут быть один на тысячу. То есть, если у кого-то есть дефект иммунной системы, то возможно. А вообще-то нет, потому что человек, если уж выздоровел, значит он выздоровел путем того, что у него образовались защитные антитела, которые связали вирус и человек справился, и организм справился.

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