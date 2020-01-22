Как уменьшить риск заболеваний, которые возникают из-за алкоголя

Регулярное употребление алкоголя стало нормой повседневной жизни, особенно в крупных городах. Медики назвали способы снизить риск заболеваний, связанных с употреблением алкоголя.

В наши дни выпивка воспринимается как способ снять стресс и почувствовать себя лучше. Эта тенденция привела к увеличению случаев смертей от болезней печени и других заболеваний, связанных с алкоголем, пишет Times Now.

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К примеру, в 1999 году среди американцев было зарегистрировано около 36 тысяч случаев смертей, ассоциированных с употреблением спиртного. В 2017 году эта цифра была уже вдвое выше и составила 73 тысячи.

Как уменьшить вред алкоголя?

Медики рассказали, какие меры могут помочь людям снизить риск заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, и жить здоровой и продолжительной жизнью.

Безопасной дозы алкоголя не существует \ pixabay.com

Упражнения. Физические упражнения могут в некоторой степени устранить вред, который наносит алкоголь организму. Будьте физически активны, регулярно заниматесь – это помогает сохранить печень здоровой, вывести токсины из организма и уменьшить активность свободных радикалов.

Гидроокись. Алкоголь является мочегонным, это означает, что организм обезвоживается. Но гидратация чрезвычайно важна для здоровья, поэтому, когда вы употребляете спиртное, пейте также много воды, чтобы минимизировать эффект обезвоживания.

Качественные напитки. Если вы употребляете алкоголь, тогда следите за тем, чтобы он был качественным. Кроме того, не стоит пить напитки на основе алкоголя и многих составляющих, особенно, сахара. Такие напитки – настоящий удар по поджелудочной и печени.

Ешьте здоровую пищу. Выпивая, вы должны обязательно чем-нибудь закусить. Нездоровые продукты могут увеличить вред, привести к ожирению и повысить риск заболеваний.

Но лучший способ профилактики – это отказ от алкоголя, потому что безопасной дозы алкоголя не существует.

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