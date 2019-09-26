Как выбрать партнера для секса втроем, чтобы опыт был приятным

Некоторые пары в поиске новых впечатлений перебирают множество вариантов, как разнообразить свою жизнь в постели. Если у вас возникают фантазии о сексе втроем, убедитесь, готовы ли вы к этому.

Будем откровенны: найти третьего партнера для пары – трудно. Так как же отыскать человека, готового пойти на такой шаг, и на что стоит обратить внимание – читайте далее.

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Самое главное правило – не выбирайте близких друзей

Если у вас есть общий близкий друг или коллега по работе, который вам нравится, и даже кажется, что он на это намекал – это очень плохая идея. Если вы хотите сохранить дружбу, лучше этого не делать. Представьте, как неловко вам потом будет пересекаться с этим человеком. Особенно будет неловко на следующее утро делать вид, что все, как всегда. Особенно опасно, если первый опыт окажется неудачным.

Присмотритесь к незнакомцам

Обычно очень свободно и уверенно люди чувствуют себя с незнакомыми людьми в непринужденной ситуации. Обменялись контактами с приятной девушкой или интересным парнем в пабе? Встретьтесь, возможно, это ваш третий партнер.

Кандидат должен нравиться обоим партнерам

Третий участник ваших сокровенных желаний должен вам одинаково нравиться, ведь взаимодействовать с этим человеком придется каждому.



Полиамория – как это

Не судите новобранца по внешности

Слишком красивый человек может вызвать комплексы у одного из партнеров, из-за этого может возникнуть ревность. И помните, что красивый – не всегда хорош в постели.

Пообщайтесь перед тем, как заняться сексом

Для удачного секса между вами должна быть химия. Узнайте друг друга получше, и тогда вы поймете, действительно ли вам комфортно втроем. Без предварительного сближения вам может стать дискомфортно во время секса, возможно, начнут появляться угрызения совести.

Будьте смелее

Конечно, не стоит сразу заявлять малознакомому человеку о таких желаниях, однако не затягивайте слишком сильно. Обсудите, как вы будете это делать и всегда выбирайте защищенный секс.



Первый секс втроем: что делать

Замечайте желания третьего партнера

Конечно, прежде всего вы это делаете для разогрева собственных отношений. Однако вашему "гостю" должно быть приятно и хорошо.

Проверьте себя на ревность

Это чуть ли не из самых главных проблем секса втроем. В ваших фантазиях все выглядит прекрасно, и вдруг – вы видите, как кто-то целует вашего партнера и у вас едет крыша. Убедитесь, что сможете реагировать спокойно. Попросите нового человека поцеловать вашу половинку, обнять или взять за руку. Однако помните, что всегда можно вовремя и спокойно все остановить, тем более, вы сами были за эксперимент, поэтому насилие или параноидальная ревность впоследствии – не выход.

Пригласите к себе

Это для того, чтобы хотя бы для двоих участников была привычная обстановка. Если вы новичок, это поможет расслабиться.

Если для вашего избранника это не впервые, ему будет комфортно даже в чужой квартире.

Как начать

Выпейте вина, посмотрите какую-то киноленту, удобно расположившись на кровати. Помните, что прелюдия – лучший инструмент для снятия напряжения и удачного секса.

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