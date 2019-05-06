Как защитить себя от болезней сердца: главное правило

Ученые из Южной Кореи провели исследование и узнали, как можно защитить сердце от развития артериальной гипертензии.

В исследовании приняли участие 130 тысяч человек, средний возраст которых составлял 35 лет, пишет Medical Xpress.

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Исследователи изучали связь между пассивным курением и артериальной гипертензией.

Артериальная гипертензия – что это? Это заболевание, когда артериальное давление не приходит в норму. У здорового человека после физической или эмоциональной перегрузки давление поднимается, однако через некоторое время оно возвращается к норме. Если же давление не приходит в норму и остается повышенным – это так называемая эссенциальная АГ.

Выяснилось, чтобы защититься от гипертензии, нужно полностью обезопасить себя от пассивного курения.

Люди с артериальной гипертензией значительно чаще подвергались пассивному курению дома или на работе (27,9%), чем те, у кого было нормальное кровяное давление (22,6%).

По убеждению ученых, пассивное курение дома или на работе связано с повышением риска артериальной гипертензии на 13%. Кроме того, проживание с курильщиком в одном помещении в течение 20 лет, увеличивает риск развития болезни на 15%.

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