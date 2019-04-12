Как женщине впервые испытать оргазм

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Как испытать оргазм
Как испытать оргазм / pixabay.com

Для того, чтобы испытать оргазм, прежде всего, женщине нужно принять и полюбить свое тело вместе с гениталиями.

Изучайте перед зеркалом, ласкайте, балуйте и любите свое тело, чтобы оно было чувствительным, рассказала сексолог Ольга Василенко.

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1. Поработайте над страхами, мифами и установками. У вас должны быть "чистые" знания о сексе и оргазме.

2. Возьмите ответственность за оргазм на себя! Есть вы и ваше тело. Только вы можете знать как вам приятно и именно в ваших руках долгожданный оргазм. Перестаньте ждать принца как спящая сексуальная красавица. Проснитесь уже и сделайте что-то!

3. У вас должно быть все хорошо со здоровьем. Половые гормоны, щитовидка, витамины, здоровое питание и спорт, здоровый сон, отсутствие стрессов. Хотите оргазм? Сделайте так, чтобы либидо было на должном уровне! А для этого нужно быть здоровым.

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4. Возбуждение и фантазии. Без возбуждения ничего не получится. В подходящий день цикла, в комфортной обстановке начните ласкать себя. Медленно переходите к ласкам гениталий и фантазируйте. Что с фантазиями? Именно они очень сильно помогают возбудиться и достичь оргазма. Нет фантазий? Включите порно/эротику, прочитайте эротический рассказ.

 
Сексолог Ольга Василенко
“5. Вы умеете мастурбировать? В состоянии возбуждения начните ласкать головку клитора. Аккуратно, мягко, изучая себя и разбираясь в том, как вам нравится. Помните, что оргазм в голове и если вы будете думать о сексе, то и ощущения будут особенными. А если будете напрягаться, то скорее либо ничего не почувствуете, либо скажете "мне щекотно!"" .

6. Если не получается. Купите вибрирующую игрушку, попробуйте сделать это под душем или струей воды, можете даже сжать ноги во время просмотра порно. Не удивляйтесь, все эти способы допустимы для первого раза! Потому что задача – достичь оргазма любыми способами.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Секс Женское здоровье
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