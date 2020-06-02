Новое исследование показало, что для уменьшения риска заболеваемости коронавирусом людям необходимо сохранять дистанцию хотя бы в один метр.

Об этом заявили эксперты Всемирной организации здравоохранения, пишет Daily Mail.

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В разных странах мира установлены различные нормы социального дистанцирования. В Великобритании они, например, составляют два метра, в Украине полтора метра, а в некоторых странах гражданам рекомендуется увеличить расстояние до трех метров.

Появлялись результаты исследований, которые показывали, что в замкнутом помещении, при сильном насморке, вирусные частицы могут пролетать расстояние до 4 метров. А на свежем воздухе ветер способен разносить их еще дальше.



Стоит соблюдать дистанцию в 1 метр между людьми / Фото sobaka.ru

Почему достаточно дистанции в 1 метр

Однако эксперты Всемирной организации здравоохранения утверждают, что сохранение дистанции всего в 1 метр между людьми уменьшает риск заражения коронавирусом на 80%. Это может стать большим облегчением для представителей многих компаний.

Если страны введут жесткие правила о соблюдении дистанции в 2 метра, то это уничтожит отрасль авиаперевозок, поскольку сократит наполненность самолетов на 40%, ударит по ресторанам и кафе, гостиницам, и даже по общественному транспорту, где соблюдать подобную дистанцию в часы пик просто невозможно.

Теперь понятно, что сохранение дистанции именно в 2 метра является преувеличением. Если люди находятся на расстоянии в 1 метр друг от друга, то вероятность передачи инфекции от одного человека другому составляет всего 2,6%.

Но 2 метра лучше

А это означает, что из 100 человек реальный шанс заразиться есть всего у трех. Правда, исследование показало, что сохранение расстояния в 2 метра немного эффективнее, и в этом случае риск заражения снижается до 1,3%. Но даже эта дистанция не обеспечивает полную защиту от вирусов.