Какие ежедневные привычки вредно влияют на психическое здоровье
Психическое здоровье включает в себя то, как мы ежедневно думаем, ведем себя и чувствуем. Если человек не справляется со стрессом, перепадами настроения, паническими атаками и тревожностью, это говорит об ухудшении ментального здоровья.
Об этом пишет издание The Health Site. На психическое здоровье может повлиять множество факторов из повседневной жизни. Как говорится в исследовании, для улучшения ментального здоровья стоит отказаться от ряда бытовых привычек.
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Что вредно влияет на психическое здоровье?
Плохая осанка
Сутулая осанка является не только косметическим дефектом, но и вредно влияет на весь организм, затрудняя дыхание и кровообращение, а хорошая осанка влияет на уверенность человека в себе.
Неряшливость
Жизнь в грязном неаккуратном окружении, комнате или доме может негативно повлиять на ваше психическое здоровье и привести к нездоровым привычкам и длительному стрессу.
Чрезмерная работа
Перегружаться работой без всякого отдыха – чаще всего это путь к выгоранию, тревоге и депрессии. Стоит уметь совмещать работу и отдых для ментального здоровья.
Подавление своих мыслей
Не нужно сдерживать эмоции, пытаясь подавить мысли. Если вы ни с кем не разговариваете, весь стресс, боль и тревога остаются в вашей голове.
Всегда говорить "Да"
Прежде чем согласиться на любую задачу, сначала подумайте о себе и не бойтесь ответить "нет".
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