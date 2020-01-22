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Какие ежедневные привычки вредно влияют на психическое здоровье

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Какие ежедневные привычки вредно влияют на психическое здоровье / Unsplash

Психическое здоровье включает в себя то, как мы ежедневно думаем, ведем себя и чувствуем. Если человек не справляется со стрессом, перепадами настроения, паническими атаками и тревожностью, это говорит об ухудшении ментального здоровья.

Об этом пишет издание The Health Site. На психическое здоровье может повлиять множество факторов из повседневной жизни. Как говорится в исследовании, для улучшения ментального здоровья стоит отказаться от ряда бытовых привычек.

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Что вредно влияет на психическое здоровье?

Плохая осанка

Сутулая осанка является не только косметическим дефектом, но и вредно влияет на весь организм, затрудняя дыхание и кровообращение, а хорошая осанка влияет на уверенность человека в себе.

Неряшливость

Жизнь в грязном неаккуратном окружении, комнате или доме может негативно повлиять на ваше психическое здоровье и привести к нездоровым привычкам и длительному стрессу.

 
Психическое здоровье – что это?
По определению ВОЗ, психическое здоровье включает "состояние благополучия, в котором человек реализует свои способности, воспринимаемую самореализацию, автономию, компетенцию, связь между поколениями и самореализацию интеллектуального и эмоционального потенциала".

Чрезмерная работа

Перегружаться работой без всякого отдыха – чаще всего это путь к выгоранию, тревоге и депрессии. Стоит уметь совмещать работу и отдых для ментального здоровья.

Подавление своих мыслей

Не нужно сдерживать эмоции, пытаясь подавить мысли. Если вы ни с кем не разговариваете, весь стресс, боль и тревога остаются в вашей голове.

Всегда говорить "Да"

Прежде чем согласиться на любую задачу, сначала подумайте о себе и не бойтесь ответить "нет".

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология
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