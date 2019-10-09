Какие признаки указывают на психическое расстройство ваших родителей

На самом деле, выявить патологию достаточно сложно. Ведь всегда стоит учитывать особенности характера, воспитания, а также существуют эмоционально-нестабильные расстройства личности, когда человек живет на грани между трезвым и омраченным умом и его накрывает волной только в стрессовых ситуациях.

Понять причину странного поведения ваших родителей важно, ведь если понимаешь проблему, можно найти путь к ее решению, сообщает Knife.

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Как ведут себя родители с патологической тревожностью

Конечно, все родители беспокоятся о своих детях. Однако родители с таким синдромом переживают слишком сильно, что это мешает и им, и их детям. Даже когда ничего не происходит, у них "душа не на месте", ведь все идет слишком хорошо. Они требуют детальной отчетности обо всем и цепляются буквально к каждой мелочи, а если вы находитесь в дороге или делаете еще что-то "опасное" – получаете 20 пропущенных звонков.

Стоит понять, что ваши родители нечаянно "издеваются" над вами, ведь они постоянно испытывают тревогу. Поверьте, они не получают от этого никакого удовольствия.

Тревожное расстройство – самое распространенное нарушение психики и симптомы болезни при правильном диагностировании исчезают с помощью медикаментов. Не обязательно вести маму или папу к психиатру, для начала можно обратиться к неврологу – хороший невролог сможет выписать нужное лечение.



Родители не виноваты в своей тревожности

Как выявить депрессию у старших людей

Депрессивное расстройство также очень часто встречается среди людей любого возраста и социального статуса. Депрессивные родители не только мрачные, но и часто холодные и отстраненные. Они бывают пассивными и раздражительными, а также часто говорят о болезнях и неизбежной смерти. Люди с депрессией пессимистичны и их очень трудно мотивировать, а многие прибегают к алкоголю.

Стоит отметить, что если кто-то из ваших родных ведет себя так только тогда, когда ему нужна услуга – это манипуляция, а не депрессия. Постоянная манипуляция может быть одним из симптомов расстройства личности.

Депрессивным людям нужно медикаментозное лечение и внимание, а также физическая и моральная поддержка.



Депрессию можно вылечить

Как понять, что у них расстройство личности

Расстройства личности никак не сказываются на умственных способностях, способности выполнять работу или на отношениях с коллегами. От розладу особистості найбільше страждає найближче оточення, а саме – сім'я. Среди друзей этот человек может быть душой компании, однако дома показывает свое "Я", манипулирует или даже бьет.

Дело в том, что поверхностные отношения с компанией или коллегами по работе не прикасаются к болезненным точкам человека. Часто их поступки могут быть нелогичными и непредсказуемыми, а эмоции преобладают над разумом. Такие люди могут в один момент идеализировать вас, а в другой обесценивать, если вы им чем-то не угодили, а также склонны перекладывать свою вину на других.

Благодаря медикаментам можно снять только некоторые симптомы, такие как депрессивность, тревожность и раздражительность, но чтобы вылечить такого человека, нужны годы психотерапии и перестройки личности. Проблема также и впрочем, что в большинстве случаев таких людей не заставишь зайти к психотерапевту, ведь с ними "все нормально", а с другими "что-то не так".



Насилие в семье – синдром расстройства личности

Как в преклонном возрасте проявляется шизофрения

К спектру шизофренических расстройств относится не только классическая шизофрения, которая сопровождается психозом и посторонними голосами, но и менее серьезные нарушения психики, такие как шизоидное и параноидальное расстройство. Они похожи на классическую шизофрению, однако менее выражены.

Люди с таким расстройством заперты внутри и зациклены на своих переживаниях. Обычно они не могут сопереживать, а также не способны проявлять любовь к родным. Они недоверчивы и часто подозревают других людей в чем угодно. Родители с такими расстройствами или постоянно порываются спасать своих детей, или же обвиняют их в злых намерениях.

Шизофрения – тяжелая и постоянно прогрессирующая болезнь. Она требует обязательного и постоянного лечения, а также регулярного обследования у психиатра. С годами шизофрения приводит к деградации, а симптомы нарастают. С возрастом, значительная часть больных теряет свою самостоятельность. И конечно, такого человека очень трудно заставить лечиться.



Шизофрения прогрессирует с возрастом

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