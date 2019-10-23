Какой популярный продукт вызывает рак простаты – исследование

Ученые провели масштабное исследование, в котором изучили данные 1 миллиона мужчин и выяснили, что молочные продукты могут вызвать рак простаты.

Американские ученые из Клиники Майо провели метаанализ 47 исследований в период 2006 – 2017 годов.

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Суть исследования

Ученые пытались определить, какой тип диеты повышает и снижает риски опухоли простаты.

Рак простаты – что это? Рак простаты — злокачественное новообразование, возникающее из эпителия альвеолярно-клеточных желез. Рак простаты является причиной почти 10% смертей от рака у мужчин и одной из главных причин смерти у мужчин пожилого возраста. В США рак простаты является третьей по частоте причиной смерти от злокачественных опухолей.

Следовательно, пришли к выводу, что пища животного происхождения, включая молочные продукты, повышают риски развития опухоли предстательной железы.

Исследование также свидетельствует, что молочные продукты являются основным источником кальция в западных странах, где уровень заболеваемости раком простаты – высокий.

В Азии, напротив, уровень потребления молочной продукции низкий, соответственно и риски данного типа рака – тоже.

Кроме того, низкая вероятность заболеть раком простаты оказалась связанной с потреблением продуктов растительного происхождения.



Молочные продукты повышают риски рака простаты

Факторы риска рака простаты

Обычно раковая опухоль предстательной железы растет медленно. Этот тип рака выявляют преимущественно у мужчин, которым более 65 лет.

Согласно результатам многочисленных исследований, большинство мужчин имеют некоторые формы рака простаты без всяких внешних симптомов заболевания, и именно это затрудняет диагностику на ранних стадиях.

Однако важно помнить, что своевременная диагностика и лечение может быть достаточно эффективным для мужчин, у которых этот тип рака развивается достаточно быстро.

Как правило, к группе повышенного риска развития рака простаты относят мужчин старшего и пожилого возраста, а также тех, у кого выявлена наследственная генетическая предрасположенность к этому заболеванию, поскольку кто-то из их близких родственников страдал от РПЖ.

Возраст. Как правило, риск развития рака простаты увеличивается пропорционально возрасту мужчины.

Наследственная генетическая предрасположенность.Мужчины, у которых кто-то из близких родственников (отец, брат или сын) болели раком простаты, в 2– 3 раза чаще страдают от этого типа рака.

Расовая принадлежность. Представители негроидной расы (темнокожие мужчины африканского происхождения) болеют РПЖ значительно чаще, чем представители других расовых или этнических групп. Кроме того, у них обычно диагностируют заболевания в молодом возрасте и уже на поздних стадиях.

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