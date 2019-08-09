Какое хобби может уберечь от диабета 2 типа

Ученые из США советуют людям выходить на пробежку, когда у них появляется свободное время. Именно такое хобби очень эффективно помогает защититься от появления диабета 2 типа.

Эксперты провели анализ данных 20 тысяч человек в возрасте от 18 до 100 лет, пишет The American Journal of Medicine. Исследование длилось 32 года.

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До начала эксперимента все его участники были здоровыми. Впоследствии у 1165 человек был обнаружен диабет 2 типа.

Треть добровольцев, за которыми велось наблюдение, занимались бегом как хобби: они совершали пробежки трусцой на небольшие расстояния утром или вечером, а также принимали участие в длительных забегах.

Ученые констатировали, что у людей, которые занимались бегом, риск развития диабета второго типа на 28% ниже, чем у тех, кто игнорирует спорт, или же увлекается другими видами физической активности.

Также авторы исследования отметили, что бег снижает риск развития диабета 2 типа. Это наблюдалось у людей, которые бегают только в свободное время в умеренном темпе.

Диабет – что это? Это хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа не производит достаточное количество инсулина или же организм не может эффективно использовать выработанный инсулин. Инсулин – это гормон, который регулирует уровень сахара (глюкозы) в крови. Если у больного поджелудочная железа совсем не вырабатывает инсулин – это первый тип диабета, инсулинозависимый, когда человек ежедневно должен делать инъекции этого гормона. А при втором типе – организм вырабатывает инсулин, но он не воспринимается организмом. Первый тип сахарного диабета возникает преимущественно в молодом возрасте из-за наследственности или после перенесения тяжелых вирусных инфекций, которые повреждают поджелудочную железу. А второй тип – из-за неправильного питания и лишнего веса – в возрасте после 40 лет.

Вывод: бег как хобби на треть снижает риск развития диабета.

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