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Какой должен быть пульс в состоянии покоя: новое исследование

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Каким должен быть нормальный пульс / unsplash.com

Исследование с участием 100 тысяч человек показало, что пульс в состоянии покоя может отличаться в пределах 70 ударов в минуту. У одного нормой является 40 ударов, а у другого – 109.

Ученые доказали, что среднего показателя пульса в состоянии покоя просто не существует. И нет определенного количества ударов сердца, что считается нормой, пишет Daily Mail.

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На показатели пульса влияли возраст, пол, вес, курение и уровень физической активности. У каждого человека этот показатель оставался более-менее постоянным, но иногда его изменения свидетельствуют о заболевании.

Дослідження провели за допомогою фітнес-трекерів
Исследование провели с помощью фитнес-трекеров / unsplash.com

Как проходило исследование?

Сейчас фитнес-браслеты позволяют измерять пульс в режиме реального времени в течение многих дней подряд, этим и воспользовались исследователи. Ранее это происходило во время визитов к врачу, но современная ЭКГ не даст достаточной информации о том, как меняется пульс с течением времени, и как это проявляется у больших групп людей.

Ученые из Scripps Translational Research Institute в США охватили десятки тысяч американцев со всех штатов, средний возраст добровольцев составлял 46 лет.

Длительное время нормальным показателем пульса в состоянии покоя считались от 60 до 100 ударов в минуту, но теперь эти рамки выросли с 40 до 109. В среднем, у мужчин пульс варьировался в пределах 50-80, а у женщин – от 53 до 82.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Сердечно-сосудистые заболевания
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