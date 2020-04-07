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Когда в Украине ослабят карантин: ответ ЦОС

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Когда в Украине отменят карантин / unsplash.com

Смягчать карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, можно только в случае устойчивой тенденции к снижению количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил начальник отдела эпиднадзора за инфекционными болезнями Роман Родина в эфире Громадського.

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В ЦОС отметили, что в Украине уже есть определенная тенденция к уменьшению количества новых случаев инфицирования. Это свидетельствует о том, что карантинные меры "реально действуют".

Означает ли это, что их надо быстро отменять? По моему мнению, их еще рано отменять, потому что мы должны будем увидеть устойчивую тенденцию к снижению,
– сообщил Роман Родина.

Следовательно, в случае снижения заболеваемости коронавирусом вопрос смягчения карантина рассмотрят.

Если мы будем видеть, что это устойчивая тенденция, то такой вопрос о смягчении карантина рассмотрят. Я хочу, чтобы мы продолжали делать те ограничительные меры, которые сейчас введены,
– добавил он.

Карантин в Украине: коротко

С 6 апреля начали действовать новые карантинные ограничения.

Следовательно, запретили находиться в общественных местах без маски или респиратора; ходить группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей; ограничили прогулки в парках, скверах, лесных зонах, кроме выгула животных 1 лицом; нельзя самовольно покидать места обсервации; выходить на улицу нужно только с документами, удостоверяющими личность.

Известно также, что в правительстве уже разрабатывают план выхода из карантина. Вероятно, начало смягчения правил карантина начнется 14 апреля.

Як Україна буде виходити з карантину інфографіка 24 канал
Как Украина будет выходить карантина/Инфографика 24 Канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Лечение
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