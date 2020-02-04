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Количество больных раком за 20 лет может существенно вырасти

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Количество больных раком за 20 лет может вырасти на 60% / farmstands.com

ВОЗ сообщает, что количество заболеваний раком может возрасти на 60%, если сохранится текущая тенденция.

Наибольший прирост (примерно 81%) произойдет в странах с низким и средним уровнем жизни, отмечают в организации.

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Такие страны сосредоточивают итак ограниченные ресурсы на борьбе с инфекционными болезнями и здоровье матери и ребенка, между тем диагностике и лечению онкологических заболеваний они не уделяют должного внимания.

Помощник гендиректора ВОЗ Рен Мингуй говорит, что это призыв преодолеть неравенство в борьбе с раком в бедных и богатых странах.

Если люди имеют доступ к системам первичной медицинской помощи и направления, то рак можно обнаружить на ранних стадиях, эффективно лечить и вылечить. Рак не должен быть смертным приговором ни для кого в мире.
– говорит Рен Мингуй.

К этой теме: Как в Украине и в мире диагностируют рак

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Теги: Статистика Здоровье Лечение Медицина Онкозаболевания ВОЗ
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