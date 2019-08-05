Кому жизненно необходимо заниматься сексом

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Кому жизненно необходимо заниматься сексом
Кому жизненно необходимо заниматься сексом / dailymedicaldiscoveries.com

Активная сексуальная жизнь особенно полезна для тех, кто пережил инфаркт миокарда. Так, она повышает выживаемость после сердечного приступа.

В рамках научной работы ученые наблюдали за 1120 мужчинами и женщинами, которые пережили свой первый сердечный приступ в 1992-м или в 1993-м году, пишет журнале American Journal of Medicine.

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Наблюдение велось до 2015 года. За этот период 524 добровольца умерли.

Выяснилось, что среди тех участников, которые выжили и занимались сексом несколько раз в неделю, вероятность летального исхода была ниже почти на треть.

Люди, которые раз в неделю занимались сексом, имели на 12% меньший риск смерти. А у тех, кто изредка вступал в сексуальные контакты, этот показатель снижался на 8%.

Ученые отмечают, что возвращение к сексуальной жизни после перенесенного сердечного приступа крайне важно с точки зрения увеличения продолжительности жизни.

via GIPHY

По сравнению с теми, кто отказывался от половой жизни из-за проблем с сердцем, ожидаемая продолжительность жизни у людей, которые вели сексуальную жизнь, наоборот — значительно повышалась.

Несмотря на это, ученые подчеркивают: хотя регулярный секс и является фактором здоровой старости, люди не должны заниматься сексом только для того, чтобы жить дольше

Вывод: если человек после пережитого инсульта занимался сексом чаще, чем один раз в неделю, выживаемость повышалась на 27%.

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Теги: Секс Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь исследования
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