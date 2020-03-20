Коронавирус в Италии 20 марта 2020 года

Ситуация в Италии из-за пандемии коронавируса сейчас самая сложная. Количество летальных случаев самое высокое в мире, система здравоохранения на грани коллапса из-за большого количества больных.

По состоянию на 20 марта в Италии зафиксировали свыше 41 тысячи больных коронавирусом Covid-19. Умерли более 3 400 человек, выздоровели только – 4 400. Для сравнения, в Китае выздоровели уже 71 тысяча человек и два дня подряд не фиксировали новых случаев.

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Почему в Италии такая высокая смертность?

19 марта количество умерших от коронавируса в Италии стало выше, чем в Китае при том, что там в два раза больше инфицированных.

Эксперты считают, что такая высокая смертность в Италии объясняется высокой продолжительностью жизни. В этой стране люди живут дольше всех в Европе. А пожилые люди – основная группа риска.

Также смертность объясняются из-за нагрузки на систему здравоохранения. Поздняя реакция властей и отказ населения от изоляции спровоцировали внезапный рост количества больных. И врачи не могут оказать всем необходимую помощь.

Коронавирус в Италии: главное

В Италии от коронавируса умерли уже 2 украинки.

От Covid-19 начали умирать врачи, по состоянию на 19 марта – 13 медиков. Первую смерть среди медиков зафиксировали 11 марта.

Итальянскому городу Бергамо, одному из наиболее пострадавших от вспышки коронавируса, приходится перевозить тела умерших от болезни из города, поскольку его крематорий не может справиться.

Жителям Италии запретили выходить на улицы без необходимости. Только за продуктами, в аптеки и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.



Как уберечься от коронавируса / Инфографика 24 канала

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