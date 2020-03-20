Коронавирус в Италии 20 марта 2020 года
Ситуация в Италии из-за пандемии коронавируса сейчас самая сложная. Количество летальных случаев самое высокое в мире, система здравоохранения на грани коллапса из-за большого количества больных.
По состоянию на 20 марта в Италии зафиксировали свыше 41 тысячи больных коронавирусом Covid-19. Умерли более 3 400 человек, выздоровели только – 4 400. Для сравнения, в Китае выздоровели уже 71 тысяча человек и два дня подряд не фиксировали новых случаев.
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Почему в Италии такая высокая смертность?
19 марта количество умерших от коронавируса в Италии стало выше, чем в Китае при том, что там в два раза больше инфицированных.
Эксперты считают, что такая высокая смертность в Италии объясняется высокой продолжительностью жизни. В этой стране люди живут дольше всех в Европе. А пожилые люди – основная группа риска.
Также смертность объясняются из-за нагрузки на систему здравоохранения. Поздняя реакция властей и отказ населения от изоляции спровоцировали внезапный рост количества больных. И врачи не могут оказать всем необходимую помощь.
Коронавирус в Италии: главное
- В Италии от коронавируса умерли уже 2 украинки.
- От Covid-19 начали умирать врачи, по состоянию на 19 марта – 13 медиков. Первую смерть среди медиков зафиксировали 11 марта.
- Итальянскому городу Бергамо, одному из наиболее пострадавших от вспышки коронавируса, приходится перевозить тела умерших от болезни из города, поскольку его крематорий не может справиться.
- Жителям Италии запретили выходить на улицы без необходимости. Только за продуктами, в аптеки и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.
Как уберечься от коронавируса / Инфографика 24 канала
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