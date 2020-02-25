Угроза коронавируса: в аэропорту Киев измеряют температуру у пассажиров из Италии

Из-за распространения коронавируса в Италии в аэропорту "Киев" (Жуляны) начали проходить обязательную температурную проверку все пассажиры, прибывающие рейсами прямого авиасообщения с Италией. Заметим, что от коронавируса в Италии умерли 10 человек, еще более 300 - больны.

"В связи со вспышкой инфекции, вызванной коронавирусом СOVid-2019 в отдельных районах Италии, рейсы, которые прибывают в аэропорт "Киев" из Италии, проверяются дежурным врачом-эпидемиологом для выявления больных или с подозрением на заболевание среди прибывающих пассажиров", – сообщили в пресс-службе аэропорта.

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Там также опубликовали фото, на которых пассажирам измеряют температуру пирометром-прибором для бесконтактного измерения температуры.

Спецсканеров и тепловизоров в аэропорту нет. Со стороны государства никакого специального контроля в связи с эпидемией коронавируса ни на рейсах из Италии, ни на рейсах из других стран не обеспечено. Никаких распоряжений об обязательных проверках пассажиров нам не направляли,

– сообщила агентству Интерфакс-Украина пресс-секретарь аэропорта "Киев" Галина Богданенко.

Она добавила, что в аэропорту "Киев" в штатном режиме работает санитарно-карантинный пункт, который находится в подчинении Лабораторного центра МЗ на воздушном транспорте.

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Ранее премьер Алексей Гончарук анонсировал, что в украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прибывающих прямыми рейсами из стран, где зафиксирован коронавирус.

Также ранее 25 февраля в аэропорту "Борисполь" сообщили, что по состоянию на середину дня представитель санитарно-контрольного пункта Минздрава в обязательном порядке встречал только рейсы, прибывающие из Италии.



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