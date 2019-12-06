Кто наиболее уязвим к тяжелым последствиям гриппа

Если вы еще не вакцинировались против гриппа — запланируйте в ближайшее время визит к семейному врачу и сделайте прививки. А также возьмите с собой своих родителей, бабушку или дедушку. Для них получить защиту от гриппа и его осложнений крайне важно.

Ульяна Супрун объяснила, почему пожилым людям необходимо сделать прививку против гриппа.

Читайте также: Сколько украинцев заболели гриппом

У людей старшего возраста грипп может длиться до двух недель (некоторые симптомы, в частности кашель может продолжаться еще несколько недель после выздоровления), и сопровождаться осложнениями, опасными для жизни.

Среди пожилых людей высокие показатели госпитализации и смерти, вызванные гриппом, чем в рамках других возрастных групп.

До 70% госпитализаций людей старшего возраста связаны с гриппом, а 71% – 85% заболеваний гриппом заканчиваются смертью,

– отмечает госпожа Ульяна.

Почему грипп опасен для пожилых людей

Люди старше 65 лет часто имеют сопутствующие болезни, многие из которых во время гриппа могут вызвать осложнения. К ним относятся хронические заболевания легких, сердечно-сосудистые заболевания (например, сердечная недостаточность и ишемическая болезнь сердца), эндокринные нарушения (сахарный диабет), болезни почек и печени, временный или постоянный иммунодефицит из-за болезней или лекарства, и ожирение.

Серьезными осложнениями гриппа являются бронхит и пневмония. Если не лечить пневмонию, может возникнуть сепсис или отказ органов. Эта легочная инфекция может привести к скоплению жидкости в легких или абсцессу легких, и вызвать фатальные последствия.

Пациенты пожилого возраста реже проявляют классические симптомы гриппа. Ведь с возрастом слабеет способность иммунитета (врожденного и адаптивного) бороться с вирусами и другими патогенами.



Пожилым людям сложно самостоятельно побороть вирус

Например, повышение температуры является классическим признаком того, что иммунитет противодействует вирусу. Однако, иммунитет человека старшего возраста менее "энергичный", поэтому, как правило, симптомы борьбы проявляются менее выражено, особенно если речь идет о температуре.

За 2-4 недели после болезни гриппом, люди пожилого возраста имеют в 3-5 раз выше риски инфаркта и инсульта. Поэтому пожилым людям, особенно с сердечно-сосудистыми болезнями, заболеть гриппом – крайне опасно, но вакцинация может уменьшить эти риски.

Самолечение гриппа или простуды опасно для людей с неконтролируемым высоким давлением и риском инфаркта или инсульта.

Дело в том, что нестероидные противовоспалительные препараты, которые мы часто употребляем при первых признаках болезни: ломота в теле, головная боль, повышение температуры – у таких пациентов сильно повышают давление и могут вызвать кровоизлияние.

Привитые люди старшего возраста значительно легче переносят болезнь и имеют лучшие шансы на выздоровление.

В одном из исследований выявлено, что люди за 65 лет, которые имели прививки против гриппа, на 37% реже попадают в отделение интенсивной терапии, чем непривитые.



Прививки являются эффективным способом уберечься от тяжелых последствий гриппа

Как предотвратить грипп

Вакцинируйтесь. Хотя часто люди пожилого возраста развивают слабую иммунную реакцию на вакцины против гриппа, без вакцинации риски для здоровья и жизни значительно выше. Вакцинированные люди значительно легче переносят болезнь, если она все-таки началась.

Сделайте прививку от пневмококковой инфекции, если есть такая возможность, чтобы защититься от пневмонии. Перед решением вакцинироваться обязательно консультируйтесь с врачом.

Часто и тщательно мойте руки. Лучше всего это делать обычными водой и мылом. Спиртовые дезинфектанты бессильны против вирусов.

Сбалансировано питайтесь (чтобы иметь достаточно энергии), полноценно спите и оставайтесь физически активными – это также эффективная профилактика болезней.

Если вы заметили, что начинаете заболевать – немедленно обратитесь к своему семейному врачу и не занимайтесь самолечением.

Очень часто люди пожилого возраста считают, что им не нужно вакцинироваться от гриппа, так как "уже поздно", "они нигде не бывают" или они "слишком для этого старые". И им вакцинироваться – жизненно необходимо!

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.