Главные победы и поражения украинской медицины в 2019 году

Если говорить об успехах, то стоит вспомнить рекордное финансирование медицинской сферы, налаживание работы eHealth и программу "Доступные лекарства". Между тем, громкие кадровые проблемы в Минздраве, которые негативно влияют на климат в министерстве.

Какие еще изменения произошли в сфере здравоохранения – читайте в материале журналистов Здоровья 24.

К слову: Зоряна Скалецкая назвала первоочередные задачи Минздрава

На протяжении последних 3 лет система здравоохранения сильно трансформировалась, врачи начали получать большую заработную плату, львиная доля необходимых препаратов финансируется непосредственно государством, в частности, заработала система учета eHealth.

Что такое eHealth и как работает система?

Это система, обеспечивающая автоматическое ведение учета услуг по здравоохранению и управлению медицинской информацией в электронном формате. Если коротко – все записи на прием к врачам отныне в электронном формате, что значительно облегчает жизнь и пациентам, и врачам.

Новая руководительница Министерства здравоохранения

Вследствие выборов в парламент, изменился весь состав Кабинета Министров Украины, не обошло это и Минздрав. Преемницей Ульяны Супрун стала Зоряна Скалецкая.

Что известно про Зоряну Скалецкую и ее видение реформ

Как только Скалецкая заняла свою должность, сразу получила шквал критики. По словам Ульяны Супрун, украинский политик и владелец клиники "Борис" Михаил Радуцкий хочет контролировать всю медицинскую сферу.

Экс-глава Минздрава сказала, что ему это выгодно, ведь вся ответственность ляжет не на него. Однако, эту информацию опровергла сама Зоряна Скалецкая и заявила, что виделась с Радуцким лишь на нескольких ток-шоу.

Министерство под руководством Скалецкой назвало такие основные приоритеты работы:

вопросы вакцинации взрослых;

доступ к врачу первичного звена;

запуск реформы второго звена.

Реформа первичного звена медицины

Трансформация первичного звена состоялась и превзошла все ожидания и по количеству заведений – 1464, и по количеству деклараций. Пациенты в течение 2019 продолжили выбирать своего врача первички в тех заведениях, которые заключили договор с НСЗУ, а таких почти 30 миллионов человек. Те единичные медицинские учреждения, которые не получили уведомления от НСЗУ, пока не сделают все соответствующие изменения, будут финансироваться за счет местных источников.

Доступные лекарства

Программа правительства по полной или частичной оплате из бюджета определенных лекарственных средств получила название – "Доступные лекарства". В этот перечень включены медикаменты от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и диабета II типа. Украинцы постепенно привыкли к тому, что часть жизненно необходимых медикаментов, оплачивает государство. Больше позитива почувствовали пенсионеры и пожилые люди.

Изменения для студентов медицинских заведений

Министерство здравоохранения изменило шкалу оценивания для абитуриентов, которые намерены поступать в вуз. Новый порог – не менее 150 баллов по профильным предметам (на обе формы обучения).



Проходной балл для абитуриентов вырос до 150 по всем предметам

Новая программа предусматривает и изменения для магистров – для них разработали единый государственный квалификационный экзамен. Вот требования: профессиональный английский язык, международный экзамен IFOM, клинический практический экзамен. Если они не сдадут, тогда смогут пересдать его только один раз – такова международная практика.

Кадровые проблемы в МЗ

В ноябре 2019 года из Министерства здравоохранения в отставку ушел первый человек – руководитель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко.

По словам бывшей главы Минздрава, Ульяны Супрун, для Зоряны Скалецкой и Михаила Радуцкого возврат к советской медицине, является единственным правильным решением.

За что отвечает Национальная служба здоровья

заключает договоры с учреждениями здравоохранения;

закупает у них услуги по медицинскому обслуживанию населения.

Его увольнение вызвало массу негодования и вслед за ним стали уходить и другие работники Минздрава, которые сомневаются в продолжении и расширении реформ.

Важно: Скандалы в Минздраве: кто уволился из-за несогласия с новым руководством

Также стоит отметить, что это не единственное громкое увольнение. Заместитель главы Минздрава Зоряны Скалецкой – Младлена Качурець, заявила о том, что уходит по собственному желанию. Ее ценности не совпадают с верхушкой команды Минздрава, а она "не хочет идти на компромисс с собственной совестью".

Задолженность перед врачами

В августе-сентябре 2019 года государство задолжало почти 119 миллионов гривен работникам отрасли здравоохранения в 9 областях Украины. Больше всего досталось медикам Ивано-Франковщины, Львовщины, Сумщины, Тернопольщины и Черниговщины, ведь по состоянию на сентябрь необеспеченность фонда заработной платы достигла 2,5 миллиарда гривен. Министр Скалецкая объяснила, что такие проблемы есть каждый год и, что в этом году – последний раз.

Обвинения в лоббировании интересов фармацевтических компаний

В сентябре возник скандал на фоне кадровых назначений в Минздраве. Среди советников нового Министра здравоохранения и в профильном комитете присутствовали люди, которые имеют коррупционную историю и работали во времена бывшей руководительницы-регионалки Раисы Богатыревой, которую подозревают в хищении средств из бюджета.



Раиса Богатырева вернулась в Украину в 2019 году

Говорится про Валерия Дубиля, Александра Чумака и Петра Багрия. Общественные активисты убеждены, что за этими назначениями стоит именно Михаил Радуцкий.

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