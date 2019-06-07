Миллион людей заражается венерическими болезнями каждый день, – ВОЗ

Каждый день более миллиона человек в возрасте от 15 до 49 лет заражаются инфекциями, передающимися половым путем (ИППП).

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно диагностируется более 376 миллионов новых случаев четырех инфекций – хламидий, гонореи, трихомониаза и сифилиса.

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Исполнительный директор по вопросам универсального охвата здоровья и жизни в ВОЗ Питер Салама отмечает, что прогресс в остановке распространенения венерических инфекций по всему миру отсутствует.

Только в 2016 году среди мужчин и женщин в возрасте 15-49 лет было зарегистрировано 127 миллионов новых случаев хламидии. В том же году диагностировали 87 миллионов случаев гонореи, 6,3 миллиона – сифилиса и 156 миллионов трихомониаза.

ИППП плохо влияют как на здоровье взрослых, так и на здоровье детей. При отсутствии лечения, инфекции могут привести к серьезным и хроническим последствиям для здоровья, которые включают неврологические и сердечно-сосудистые заболевания, бесплодие, внематочную беременность, мертворождение и повышенный риск инфицирования ВИЧ.

Они также связаны со значительным уровнем травли и домашнего насилия.

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