Мочеиспускание во время секса: почему возникает и как избежать

Желание мочиться во время секса абсолютно нормальное. Стоит расслабиться и не зажиматься от страха, ведь так вы сделаете только хуже и не сможете наслаждаться сексом.

Это желание возникает от возбуждения, у женщины увеличиваются половые железы и клиторальная луковица. Таким образом уретральный канал перекрывается, что не позволяет моче выходить наружу.

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По словам сексолога Ольги Василенко, шанс, что во время секса может произойти мочеиспускание появляется в таких случаях:

Урологические заболевания

Так, из-за некоторых урологических болезней партнер может мочиться во время секса. Стоит прийти на осмотр к гинекологу, чтобы установить точную причину.

Вы не возбуждены

Подготовьте свое тело к сексу. Потому что, если вы не чувствуете возбуждения, то и оргазм маловероятен.



Подготовьте свое тело к сексу

Слабые мышцы тазового дна

Да, они тоже участвуют в процессе удержания мочи. После беременности и родов многие женщины сталкиваются со слабостью мышц тазового дна. Во время секса такие женщины начинают мочиться.

Если мочеиспускание во время секса становится регулярным, то отправляйтесь к гинекологу. Слабые мышцы могут быть и у женщин, которые не рожали.

Врожденная особенность вашего организма

Есть женщины (около 5%), которые испытывают оргазм вместе с мочеиспусканием. Так было всегда и вероятность, что это изменится, очень мала. У таких женщин оргазм настолько сильный, что контролировать себя невозможно. Помочь в этой ситуации может врач-сексолог.

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