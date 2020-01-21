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Можно ли протирать лицо хлоргексидином

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Можно ли мазать прыщи хлоргексидином / saharokclub

Хлоргексидин – это антисептик, который предназначен для обеззараживания. Несмотря на распространенное мнение, он вообще не должен использоваться для ухода за лицом.

О применении хлоргексидина рассказала дерматолог и косметолог Анна Васильченко.

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На коже есть множество бактерий: полезных, патогенных, провоцирующих заболевания, и условно-патогенных, которые могут стать причиной болезни лишь в определенных условиях. Антисептик убивает абсолютно все бактерии на своем пути, поэтому постоянное его использование снижает защитные свойства кожи, благодаря чему она становится более уязвимой к патогенным бактериям или вирусам.

Также исследования показывают, что длительное использование хлоргексидина может вызвать поражение роговицы, вследствие чего хирургам советуют использовать другие средства. Используя хлоргексидин на все лицо ежедневно, вы увеличиваете риски возникновения этого состояния.

Когда можно применять хлоргексидин

Хлоргексидин можно применять только в том случае, если надо обработать ранку, а также точечно (в случае необходимости).

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Дерматология
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