Можно ли заразиться коронавирусом повторно

У тех, кто переболел коронавирусом, иммунитет появляется не всегда. Кроме того, вирус быстро мутирует, поэтому, если пациент был инфицирован любым штаммом коронавируса, нет гарантий, что он не заболеет повторно или не заразится новым штаммом.

Во время пресс-конференции директор по профилактике и лечению пневмонии Клиники китайско-японской дружбы Чжан Цинян заявил, что у тех, кто переболел коронавирусом 2019 nCov, остается вероятность повторного заражения, пишет Business Insider.

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В группу коронавирусов входят вирусы, вызывающие тяжелый острый респираторный синдром (SARS), ближневосточный респираторный синдром (MERS) или обычную простуду. Большинство из них становятся причиной инфекций верхних дыхательных путей средней и слабой тяжести.

Когда вирус попадает в организм человека, он пытается закрепиться и захватить клетки-носители. В ответ иммунная система вырабатывает антитела – белки, которые распознают и обезвреживают клетки вируса. Именно так формируется иммунитет. Чаще всего, переболев или получив вакцину, человек больше не подвержен воздействию этого штамма или инфекции.



Шансы заболеть коронавирусом нового штамма, если болели предыдущими типами вируса – высокие / Фото: EPA

Что касается коронавируса, которій появился в Ухане, то ученые пока не знают, развивается ли у пациентов иммунитет к этой болезни.

По словам Чжана, нет уверенности, что антитела, которые вырабатываются в организме, окажутся достаточно сильными или долговечными, чтобы помешать повторному заражению. Кроме того, вирусы быстро мутируют, так что иммунитет к одному штамму не гарантирует иммунитета к другому.



Мифы и правда про коронавирус / Картинка 24 канала