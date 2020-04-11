На Ровненщине коронавирус обнаружили у главы РГА Кохана: детали

В Ровненской области коронавирусом заразился председатель Сарненской районной госадминистрации Александр Кохан. Он решил пойти на самоизоляцию.

Об этом он сообщил на своей странице в фейсбук. По словам Кохана, недавно у него появился сухой кашель, после чего он сделал тест на коронавирус.

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Результаты теста глава Сарненской РГА получил сегодня, 11 апреля.

К сожалению, сегодня получил результаты теста ПЦР. Результат положительный. Но, к счастью, решение о тестировании было правильным, поэтому самоизолируюсь до полного выздоровления,

– заявил он.

Кохан отметил, что подал в эпидемиологическую службу список всех контактных лиц для принятия всех необходимых мер по противодействию распространению коронавируса. При этом глава РГА продолжает работать из дома.

Обратите внимание! По состоянию на 11 апреля на Ровненщине обнаружили 103 случая коронавируса. COVID-19 зафиксировали в Ровно, Ровненском и Сарненском районах. Известно, что значительное количество больных – жители Сарненского района.



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