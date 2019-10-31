Люди с нарциссизмом стойче к психическим расстройствам

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Нарцисизм у мужчин и женщин – люди с нарцысизмом выносливей
Люди с нарциссизмом / Unsplash

Нарциссизм – это расстройство личности, которое сопровождается повышенным чувством собственной важности и необходимости получать постоянное восхищение и эмоциональное подкрепление от других.

Психологи Великобритании исследовали, имеет ли этот расстройство личности и положительные черты, которые могут помочь в поддержании психологического самочувствия человека, сообщает MedicalNewsToday.

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Прежде всего следует отметить, что существует два вида нарциссизма – грандиозный и уязвимый. Уязвимые нарциссы, вероятно, рассматривают поведение других людей как врага, а грандиозные нарциссы имеют завышенное чувство важности.

Преимущества нарциссизма

Команда психологов обнаружила, что люди, которые проявляют черты грандиозного нарциссизма, реже испытывают симптомы депрессии. Однако это не касается людей, имеющих черты уязвимого нарциссизма.

Во втором исследовательском документе ученые заметили, что грандиозные нарциссы реже испытывают стресс и имеют к нему меньшую уязвимость.

Благодаря определенной психической жесткости, люди-нарциссы более уверены в себе, благодаря чему им легче достигать целей.

Если человек психически жесткий, он, скорее всего, принимает проблемы, а не воспринимает их как препятствие,
– рассказывает Костас Папагеоргиу, преподаватель Школы психологии Королевского университета Белфаста в Великобритании.

Исследователь также утверждает, что более уравновешенный взгляд на нарциссические проявления характера может помочь специалистам по психическому здоровью предоставлять лучшую помощь людям.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Психология Новости Здоровье исследования
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