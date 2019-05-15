Назвали фактор, который ускоряет старение в шесть раз

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Что ускоряет старение в шесть раз
Что ускоряет старение в шесть раз / unsplash.com

Исследователи из США пришли к выводу, что напряженная работа и обучение, которое увеличивает уровень стресса в организме, сокращает длину теломеров и приводит к клеточному старению.

В исследовании Intern Health Study, которое проводилось в Мичиганском университете, приняли участие 250 интернов, пишет MedicalXpress.

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Теломеры – что это?

Это участки ДНК, которые защищают клетку от повреждения во время деления. Сокращение длины теломеры означает старение клетки.

Ученые измерили длину теломера до начала обучения и после окончания.

Оказалось, что во время напряженного обучения старение ДНК ускоряется примерно в 6 раз. Негативный эффект зависит и от продолжительности занятий.

В среднем все интерны в исследовании заявили, что они работали в среднем 64,5 часа в неделю. Исследование показало, что чем больше работали интерны, тем быстрее их теломеры сокращались.

via GIPHY

Подобная связь может наблюдаться у людей других профессий, а также при ситуациях, в которых человек подвергается длительному стрессу в течение нескольких недель или месяцев.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье исследования Здоровая жизнь Долголетия
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