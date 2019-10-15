Назвали причину, которая на 70% увеличивает риски рака

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Риски раковых заболеваний
Риски раковых заболеваний / doctissimo.fr

За здоровьем участников эксперимента наблюдали в течение 18 лет. Ученые назвали риски конкретных онкологических заболеваний.

Исследователи из Бергенского университета (Норвегия) проанализировали данные 220 тысяч человек, за которыми в среднем наблюдали на протяжении 18 лет. Ученые оценили последствия ожирения и избыточного веса в возрасте до 40 лет. Индекс массы тела добровольцев был более 25 и 30.

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За период наблюдения диагностировали почти 28 тысяч случаев рака, из которых 35% были связаны с ожирением. Если у людей наблюдалась избыточная масса тела, то и риски повышались от 15% до 70%.

Так, на 70% повышался риск рака эндометрия, на 58% рака почек у мужчин, на 29% рак толстой кишки у мужчин, а также на 15% у мужчин и женщин для всех типов опухолей.


Избыточный вес на 70% увеличивает риски рака

У добровольцев второй группы с индексом массы тела более 30 общий риск рака повышался на 64% у мужчин и на 48% у женщин.

Избыточная масса тела связана с повышенными рисками рака молочной железы, эндометрия, рака толстой кишки и почечно-клеточного рака,
– свидетельствуют ученые.

Авторы подчеркивают важность профилактики ожирения для снижения рисков онкологических заболеваний.

Важно скорректировать образ жизни, однако, дело не только в диетах. В частности, исследования американских ученых доказывают, что бессонные ночи заставляют потреблять больше жирной пищи.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Лечение Новости Здоровье Здоровье Медицина Онкозаболевания
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