Назвали смертельную опасность употребления белого мяса

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Назвали смертельную опасность употребления белого мяса
Назвали смертельную опасность употребления белого мяса / stuff.co.nz

Многочисленные исследования доказывают вред красного мяса. А вот онкологи из Оксфордского университета обнаружили, что употребление курицы и другого белого мяса тоже вредит здоровью.

С 2014 по 2016 год эксперты следили за состоянием здоровья 475 тысяч британцев в возрасте 37-73 лет, пишет The Times.

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Ученые записывали данные участников о потреблении мяса.

К концу второго года в 23 тысяч участников исследования развились онкозаболевания.

Ученым удалось обнаружить связь между употреблением курицы и развитием неходжкинской лимфомы.

 
Неходжкинские лимфомы – что это?

Это группа злокачественных новообразований лимфатической системы, которая отвечает за борьбу с инфекциями. При этом заболевании опухоли поражают клетки крови – лимфоциты.

У человека увеличиваются лимфатические узлы на шее, подмышками, в средостении. Пациент может чувствовать жар, усталость, потерю аппетита, сильно потеть по ночам.

Кроме того, употребление куриного мяса увеличивало вероятность возникновения рака простаты у мужчин, а также меланомы у людей обоих полов.

Надмірне вживання білого м'яса збільшує ризик раку
Чрезмерное употребление белого мяса увеличивает риск рака

Риск возникновения опухолей повышался при потреблении от 30 граммов белого мяса в день.

К белому мясу относят:

1. Птичье мясо:

  • Курятина
  • Индюшатина
  • Гусятина
  • Утятина

2. Мясо диких птиц:

  • Мясо дикой утки
  • Мясо фазана
  • Мясо куропатки
  • Страусятина
  • Перепелятина
  • Голубятина

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Теги: Здоровье Новости Здоровье исследования Онкозаболевания Лечение
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