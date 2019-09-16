Назвали смертельную опасность употребления белого мяса

Многочисленные исследования доказывают вред красного мяса. А вот онкологи из Оксфордского университета обнаружили, что употребление курицы и другого белого мяса тоже вредит здоровью.

С 2014 по 2016 год эксперты следили за состоянием здоровья 475 тысяч британцев в возрасте 37-73 лет, пишет The Times.

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Ученые записывали данные участников о потреблении мяса.

К концу второго года в 23 тысяч участников исследования развились онкозаболевания.

Ученым удалось обнаружить связь между употреблением курицы и развитием неходжкинской лимфомы.

Неходжкинские лимфомы – что это? Это группа злокачественных новообразований лимфатической системы, которая отвечает за борьбу с инфекциями. При этом заболевании опухоли поражают клетки крови – лимфоциты. У человека увеличиваются лимфатические узлы на шее, подмышками, в средостении. Пациент может чувствовать жар, усталость, потерю аппетита, сильно потеть по ночам.

Кроме того, употребление куриного мяса увеличивало вероятность возникновения рака простаты у мужчин, а также меланомы у людей обоих полов.



Чрезмерное употребление белого мяса увеличивает риск рака

Риск возникновения опухолей повышался при потреблении от 30 граммов белого мяса в день.

К белому мясу относят:

1. Птичье мясо:

Курятина

Индюшатина

Гусятина

Утятина

2. Мясо диких птиц:

Мясо дикой утки

Мясо фазана

Мясо куропатки

Страусятина

Перепелятина

Голубятина

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