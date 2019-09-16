Назвали смертельную опасность употребления белого мяса
Многочисленные исследования доказывают вред красного мяса. А вот онкологи из Оксфордского университета обнаружили, что употребление курицы и другого белого мяса тоже вредит здоровью.
С 2014 по 2016 год эксперты следили за состоянием здоровья 475 тысяч британцев в возрасте 37-73 лет, пишет The Times.
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Ученые записывали данные участников о потреблении мяса.
К концу второго года в 23 тысяч участников исследования развились онкозаболевания.
Ученым удалось обнаружить связь между употреблением курицы и развитием неходжкинской лимфомы.
Это группа злокачественных новообразований лимфатической системы, которая отвечает за борьбу с инфекциями. При этом заболевании опухоли поражают клетки крови – лимфоциты.
У человека увеличиваются лимфатические узлы на шее, подмышками, в средостении. Пациент может чувствовать жар, усталость, потерю аппетита, сильно потеть по ночам.
Кроме того, употребление куриного мяса увеличивало вероятность возникновения рака простаты у мужчин, а также меланомы у людей обоих полов.
Чрезмерное употребление белого мяса увеличивает риск рака
Риск возникновения опухолей повышался при потреблении от 30 граммов белого мяса в день.
К белому мясу относят:
1. Птичье мясо:
- Курятина
- Индюшатина
- Гусятина
- Утятина
2. Мясо диких птиц:
- Мясо дикой утки
- Мясо фазана
- Мясо куропатки
- Страусятина
- Перепелятина
- Голубятина
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