Ностальгия вредна для здоровья, – психологи

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Ностальгия вредна для здоровья
Ностальгия вредна для здоровья / sc-seniorliving.com

Ранее считалось, что ностальгия – это прежде всего положительная эмоция, которая может поднять настроение. На самом же деле прибегать к этим воспоминаниям не так уж и безопасно, – уверяют психологи из Южно-Калифорнийского университета.

Результаты исследования опубликованы на MedicalXpress.

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Ученые решили узнать, как часто люди могут поддаваться ностальгии и насколько интенсивно они испытывают эту эмоцию.

Для участия в эксперименте отобрали 230 студентов. В течение двух недель они заполняли анкеты, в которых отвечали на вопросы об отношениях с друзьями и знакомыми, указывали достижения и провалы в учебе и на работе. Также их попросили сообщать о случайных событиях, в частности, о давно забытой и случайно услышанной песне.

Результаты тестов показали, что ностальгию человек может испытывать несколько раз в течение дня. В основном, речь идет о печальных моментах. Оказалось, что в эти дни добровольцы чувствовали себя более напряженными, подавленными и одинокими. Также они были менее довольны своей жизнью, многие размышляли, сообщали о снижении самооценки и переживали чувство сожаления.

После ностальгических переживаний студенты замечали, что беспокойство они испытывали и на следующий день.

via GIPHY

Психологи сообщают и о положительной стороне ностальгии. Ее чувствовали люди в дни, когда они помогали кому-то, слышали новости о старых знакомых или чувствовали вдохновение.

Вывод ученых: ностальгия – это смешанная эмоция, но в повседневной жизни эта смесь определенно негативная.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология исследования
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