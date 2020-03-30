Новоназначенный глава Минздрава Степанов рассказал, как будет бороться с COVID-19

В Украине надо прежде всего навести порядок с карантинными мерами, введенными для минимизации распространения коронавирусной инфекции в государстве. Меры должны быть жесткие и умные.

В первую очередь ограничения должны касаться групп риска. Об этом в эфире телеканала 1+1 рассказал новоиспеченный министр здравоохранения Максим Степанов.

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Мы должны свести правила: с одной стороны жесткие, а с другой – умные. Они касаются группы риска — пожилых людей, а также тех, кто имеет хронические заболевания. Для того, чтобы они оставались дома, их надо обеспечить всем необходимым,

– подчеркнул Степанов.

Первоочередная задача, по мнению главы Минздрава, уменьшить количество случаев нарушения карантина.

О лечении COVID-19

Степанов считает: медики должны применять имеющиеся алгоритмы и схемы лечения, которые позволяют вылечить больных.

"У нас нет времени ждать научно доказанные клинические исследования", – считает министр.

Сейчас следует работать дальше, в частности, разворачивать мобильные госпитали, анализировать готовность больниц.

Считаю, что минимум месяц мы потеряли. Не хочу никого критиковать. Но, глядя на ситуацию, мы потеряли минимум месяц,

– отметил глава Минздрава.

Кроме того, ситуацию с коронавирусом Максим Степанов назвал войной. Главной задачей в ней он считает не допустить той ситуации, которая случилась с Италией и Испанией. В то же время, следует готовиться к худшему.

"Мы просто попали в эпицентр военных действий. Хочу привести пример: от первых случаев заболевания коронавирусом в Китае до ста тысяч прошло два с половиной месяцев, от трехсот до четырехсот тысяч — преодолели за три дня. И все это происходит Украине", – отметил министр.

Кроме того, Степанов отметил неудовлетворительное состояние медицины. Министр назвал медиков защитниками и подчеркнул: государство должно всеми силами их беречь.

"То состояние, в котором сейчас находятся они с точки зрения средств индивидуальной защиты, с точки зрения мер со стороны государства – это катастрофическая ситуация. Если начнут выбывать они, то мы с этой катастрофой просто не справимся", – пояснил Степанов.

Обращение Степанова к украинцам

Максим Степанов отдельно обратился к украинцам, призывая держаться, самоизолироваться и сохранять здравый смысл". Он отметил, что коронавирус быстро распространяется по миру и вирусу все равно, какую должность занимает человек – "палата инфекционной больницы равняет всех".

Мир изменился. Мы обязаны это понять. И должны рассчитывать только на собственные силы и свою армию – армию медиков. Которые должны быть экипированы, защищены, организовані. И с оружием – всем необходимым оборудованием и медикаментами,

– заявил Степанов.

Он пообещал, что отныне действия Минздрава будут быстрыми и системными. Новый глава министерства заявил, что будет бороться за жизнь каждого украинца не только во время эпидемии.

"Потому что коронавирус пройдет. А украинская медицина имеет еще кучу проблем, которые ждут решения. И мы их решим обязательно. Все права на ошибки уже использованы", – отметил министр здравоохранения.