Нужно ли мыть яйца перед употреблением

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Нужно ли мыть яйца перед употреблением
Нужно ли мыть яйца перед употреблением / jagnews.pk

Яйца – это незаменимый продукт, который приносит много пользы для организма. Но стоит ли их мыть перед употреблением?

Некоторые советуют мыть, так как это может снизить риск сальмонеллез.

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По словам врача-гастроэнтеролога Алексея Парамонова, это может несколько снизить риск сальмонеллеза. Но не гарантировать защиту от него. Даже при неповрежденной скорлупе сальмонелла может быть внутри.

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Поэтому единственный выход – термическая обработка.

Эксперты из США советуют покупать яйца у проверенного производителя, проверять целостность скорлупы, готовить их при температуре 100 и выше градусов. А вот насчет мытья перед употреблением, то такой рекомендации нет.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровое питание
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