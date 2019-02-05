Нужно платить за декларацию с врачом: правда или нет – тест
Совместно с Министерством здравоохранения 24 канал подготовил тест, результаты которого продемонстрируют, насколько хорошо вы знакомы с тонкостями медицинской реформы, которая продолжается в Украине.
Национальная служба здоровья Украины, программа "Доступные лекарства", бесплатные услуги диагностов и декларации с семейными врачами. Хотите понять, насколько хорошо ориентируетесь в том, как они все работают?
Пройдите тест 24 канала и узнайте, насколько продвинутый Вы пациент:
Источник: 24 канал
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