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О каких болезнях может рассказать цвет выделений из носа

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Что означает цвет насморка / Pixabay

У большинства людей бывали случаи, когда цвет насморка казался подозрительным. Цвет носовой слизи в некоторых случаях действительно может указать на вид заболевания.

Расшифровкой насморка поделилась врач Анна Котович.

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  • Прозрачный цвет
    Сохраняйте спокойствие, ведь это вполне нормальный цвет слизи и никаких причин для тревоги нет. Но стоит отметить, что он также может быть и симптомом аллергии, реакцией на холодный или сухой воздух или первым признаком простуды.
     
  • Мутный или белый
    Чаще всего это признак вирусной простуды, но порой его виновником могут стать сухой воздух или некоторые продукты, такие как: молочка, кофе, чай, алкоголь.

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При длительном насморке стоит обратиться к врачу / Unsplash

  • Желтый
    Может быть признаком бактериальной инфекции, но вирусы тоже могут иногда вызвать такие изменения носовой слизи. Во время простуды носовая слизь сперва водянистая и прозрачная, а со временем густеет и приобретает желтый или зеленый оттенок. Белые кровяные клетки иммунной системы спешат на помощь, чтобы бороться и уничтожить врага. После того, как клетки сделали свою работу, они смываются со слизью, и тогда она приобретает желтый цвет.
     
  • Зеленый
    Либо организм использует большое количество белых кровяных телец для борьбы с инфекцией и они погибают, либо организм проигрывает битву и присоединилась бактериальная инфекция.
     
  • Розовый или красный
    Розовая или красная носовая слизь – признаки кровоточивости, которая часто может возникнуть после простуды.
     
  • Коричневый
    Коричневый насморк может возникнуть из-за вдыхания грязи.
     
  • Черный
    Может сигнализировать о грибковой инфекции.

Во время насморка пейте больше жидкости, используйте солевые растворы для промывания носа и включайте увлажнитель воздуха. В любых непонятных ситуациях стоит обратиться к врачу.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Профилактика заболеваний Инфекция Грипп в Украине
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