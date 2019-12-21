О каких болезнях может рассказать цвет выделений из носа

У большинства людей бывали случаи, когда цвет насморка казался подозрительным. Цвет носовой слизи в некоторых случаях действительно может указать на вид заболевания.

Расшифровкой насморка поделилась врач Анна Котович.

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Прозрачный цвет

Сохраняйте спокойствие, ведь это вполне нормальный цвет слизи и никаких причин для тревоги нет. Но стоит отметить, что он также может быть и симптомом аллергии, реакцией на холодный или сухой воздух или первым признаком простуды.



Сохраняйте спокойствие, ведь это вполне нормальный цвет слизи и никаких причин для тревоги нет. Но стоит отметить, что он также может быть и симптомом аллергии, реакцией на холодный или сухой воздух или первым признаком простуды. Мутный или белый

Чаще всего это признак вирусной простуды, но порой его виновником могут стать сухой воздух или некоторые продукты, такие как: молочка, кофе, чай, алкоголь.



При длительном насморке стоит обратиться к врачу / Unsplash

Желтый

Может быть признаком бактериальной инфекции, но вирусы тоже могут иногда вызвать такие изменения носовой слизи. Во время простуды носовая слизь сперва водянистая и прозрачная, а со временем густеет и приобретает желтый или зеленый оттенок. Белые кровяные клетки иммунной системы спешат на помощь, чтобы бороться и уничтожить врага. После того, как клетки сделали свою работу, они смываются со слизью, и тогда она приобретает желтый цвет.



Может быть признаком бактериальной инфекции, но вирусы тоже могут иногда вызвать такие изменения носовой слизи. Во время простуды носовая слизь сперва водянистая и прозрачная, а со временем густеет и приобретает желтый или зеленый оттенок. Белые кровяные клетки иммунной системы спешат на помощь, чтобы бороться и уничтожить врага. После того, как клетки сделали свою работу, они смываются со слизью, и тогда она приобретает желтый цвет. Зеленый

Либо организм использует большое количество белых кровяных телец для борьбы с инфекцией и они погибают, либо организм проигрывает битву и присоединилась бактериальная инфекция.



Либо организм использует большое количество белых кровяных телец для борьбы с инфекцией и они погибают, либо организм проигрывает битву и присоединилась бактериальная инфекция. Розовый или красный

Розовая или красная носовая слизь – признаки кровоточивости, которая часто может возникнуть после простуды.



Розовая или красная носовая слизь – признаки кровоточивости, которая часто может возникнуть после простуды. Коричневый

Коричневый насморк может возникнуть из-за вдыхания грязи.



Коричневый насморк может возникнуть из-за вдыхания грязи. Черный

Может сигнализировать о грибковой инфекции.

Во время насморка пейте больше жидкости, используйте солевые растворы для промывания носа и включайте увлажнитель воздуха. В любых непонятных ситуациях стоит обратиться к врачу.

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