О каких болезнях может рассказать цвет выделений из носа
У большинства людей бывали случаи, когда цвет насморка казался подозрительным. Цвет носовой слизи в некоторых случаях действительно может указать на вид заболевания.
Расшифровкой насморка поделилась врач Анна Котович.
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- Прозрачный цвет
Сохраняйте спокойствие, ведь это вполне нормальный цвет слизи и никаких причин для тревоги нет. Но стоит отметить, что он также может быть и симптомом аллергии, реакцией на холодный или сухой воздух или первым признаком простуды.
- Мутный или белый
Чаще всего это признак вирусной простуды, но порой его виновником могут стать сухой воздух или некоторые продукты, такие как: молочка, кофе, чай, алкоголь.
При длительном насморке стоит обратиться к врачу / Unsplash
- Желтый
Может быть признаком бактериальной инфекции, но вирусы тоже могут иногда вызвать такие изменения носовой слизи. Во время простуды носовая слизь сперва водянистая и прозрачная, а со временем густеет и приобретает желтый или зеленый оттенок. Белые кровяные клетки иммунной системы спешат на помощь, чтобы бороться и уничтожить врага. После того, как клетки сделали свою работу, они смываются со слизью, и тогда она приобретает желтый цвет.
- Зеленый
Либо организм использует большое количество белых кровяных телец для борьбы с инфекцией и они погибают, либо организм проигрывает битву и присоединилась бактериальная инфекция.
- Розовый или красный
Розовая или красная носовая слизь – признаки кровоточивости, которая часто может возникнуть после простуды.
- Коричневый
Коричневый насморк может возникнуть из-за вдыхания грязи.
- Черный
Может сигнализировать о грибковой инфекции.
Во время насморка пейте больше жидкости, используйте солевые растворы для промывания носа и включайте увлажнитель воздуха. В любых непонятных ситуациях стоит обратиться к врачу.
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