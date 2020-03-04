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Обнаружена мутация коронавируса, которая является более заразной

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Китайские исследователи обнаружили, что коронавирус развился в два подтипа, один из них более заразен от другого и встречается чаще.

Об этом пишет издание South China Morning Post. Covid-19 развился на два основных типа (S и L), которые отличаются скоростью передачи и географическим распространением.

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Ученые исследовали 103 образца коронавируса и обнаружили, что в нем появились уже 149 мутаций. Два основных подтипа исследователи нашли в 101 образце, из них 30% относятся к S-типу, а 70% – к L-типу.

По словам ученых, второй L-тип является более заразным, чем первый. Тип L был распространен в китайском городе Ухань на раннем этапе вспышки коронавируса, но после первой недели января он стал встречаться гораздо реже.

Коронавирус типа S больше соответствует "старой" версии коронавируса, который обнаружили у летучих мышей.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Медицина Здоровье
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