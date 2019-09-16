Обнаружили главный механизм слепоты

Исследование дает первое представление о том, что именно "ломается" в коммуникации глаз и мозга, когда человек теряет способность видеть. Ученые надеются, что открытие поможет лечить слепоту и ряд заболеваний: глаукому, рассеянный склероз и состояния после травм.

Большинство форм потери зрения имеют общий источник – нарушение взаимосвязи глаз и мозга. В основе этой коммуникации сотни белков, генерируемых нервными клетками сетчатки.

Ученые из Университета Скриппса проследили за поведением многих типов белков и установили общую причину тяжелых заболеваний зрения.

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"Понимание транспортировки белков из сетчатки очень важно, поскольку позволяет понять особенности функционирования зрительной системы", – пояснил руководитель исследования.

В будущем это поможет точнее изучать процессы, которые происходят из-за повреждения нервов и приводят к потере зрения.



Белки из нервных клеток глаза передают зрительный сигнал на разные участки мозга

Сетчатка транспортирует белок в более чем 30 различных областей центральной нервной системы. Команда ученых сконцентрировалась на двух основных – верхнем колликулусе (анализирует движение в поле зрения) и боковом ядре коленного сустава (анализирует форму видимых объектов). До недавних пор конечное назначение этих белков было малоизвестным.

Важнейшим аспектом исследования является зрительный нерв, который причастен ко многим тяжелым заболеваниям глаза. Наблюдая за поведением белков, ученые обнаружили их в аксонах зрительного нерва. До этого считалось, что они функционируют только в глазу.

"Эти белки обычно находятся в ядре клетки, но мы обнаружили их очень далеко от ядра, что указывает на их участие в коммуникации глаз и мозга", – сказал Кляйн.

Выводы уже привели ученых к новым областям изучения зрительной системы. Детальное представление о транспортировке белков поможет улучшить их функции и предотвратить гибель клеток, что приводит к потере зрения.