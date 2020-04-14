Окультуриваемся, не выходя из дома: как путешествовать во время карантина и учиться новому
Чтобы посещать музеи, не обязательно нарушать правила карантина! Благодаря современным технологиям каждый желающий может прогуляться по залам известных музеев, посетить давно запланированные выставки, посмотреть любимые постановки в театре и наконец-то прочитать давно отложенную книгу, сидя в удобном кресле дома.
Проект создан при поддержке МХП.
Музеи
Самые известные музеи мира открыли свои виртуальные двери для всех желающих. Все, что вам нужно – это удобно устроиться, приготовить чашечку вкусного какао и погрузиться в волшебный мир искусства онлайн, не выходя из дома.
Версаль (Париж)
Начните свое удивительное путешествие с виртуального тура по Версалю, который расположен во Франции. Благодаря Google, который запустил этот бесплатный виртуальный тур, каждый желающий может посетить это историческое место, прогуляться по дворцу и посетить любую его комнату или сад.
Версаль
Для создания виртуального тура сделали 132 тысячи фотографий бывшей резиденции французских королей.
Лувр (Париж)
Всегда мечтали побывать в Лувре? Теперь это возможно виртуально! Даже если вам посчастливилось когда-то побывать в Лувре, мы уверены, что вы не сможете сказать со 100% уверенностью, что там увидели все. Поэтому, не медлите и окунайтесь в увлекательное путешествие по Лувру прямо сейчас.
Лувр
Заказать экскурсию можно по ссылке: louvre.fr
Музей Ван Гога (Амстердам)
Художественный музей Ван Гога в Амстердаме также открыл свои двери для всех желающих. Вы с легкостью можете прогуляться по его залам, окунуться в жизнь художника, осмотреть работы коллекции полотен и рисунков, которые собрал Фонд Музея Винсента Ван Гога – коллекции которого принадлежат семье художника.
Музей Ван Гога
Ссылка для просмотра: https://360stories.com/amsterdam/point/van-gogh-museum
Национальный музей в Кракове (Польша)
Музей основан в 1879 году и считается старейшим музеем во всей Польше. Помимо богатой коллекции произведений польских художников, именно в этом музее хранится известная картина "Дама с горностаем" Леонардо Да Винчи.
Картина Леонардо Да Винчи
Ссылки для онлайн просмотра музея в Кракове.
Белый дом (Вашингтон)
И на десерт предлагаем вам прогуляться по Белому дому – он считается одним из самых популярных мест по посещаемости в Вашингтоне. Белый дом уже более 200 лет открыт для публики бесплатно.
Путешествуйте по виртуальным комнатам частной резиденции президента США, посмотрите баскетбольную площадку, теннисный корт, бассейн и не забудьте посетить поле для гольфа.
Белый дом
Ссылка для просмотра: whitehousemuseum.org
В Украине также есть множество интересных музеев, экскурсии по которым открыты для ценителей прекрасного.
На сайте http://incognita.day.kyiv.ua/exposition вы можете погрузиться в виртуальную экскурсию по Днепропетровскому национальному историческому музею им. Д.И. Яворницкого, дворцу Кирилла Разумовского в Батурине, посетить Музей модерной скульптуры Михаила Дзындры во Львове и Музей стекла.
Театры
Для ценителей классики всемирно известный Берлинский филармонический оркестр создал цифровой концертный зал и приглашает всех желающих наслаждаться их концертами, не выходя из дома.
Берлинский филармонический оркестр
Ссылка для просмотра: https://www.digitalconcerthall.com/en/home
Будапештская государственная опера организовала на время карантина просмотры своих концертов бесплатно. Все, что вам нужно − это следить за графиком онлайн-трансляций по ссылке: https://bfz.hu/en/media/quarantine-soirees/
Венская национальная государственная опера открыла свои архивы для всех желающих. Трансляция балетов и опер происходит через платформу www.staatsoperlive.com
Чтобы посмотреть репертуар театра, нужно зарегистрироваться как новый пользователь на сайте.
Венская национальная государственная опера
Электронные библиотеки и выставки
В связи с коронавирусом, общественная библиотека Нью-Йорка открыла доступ к более 300 тысячам электронных книг разных жанров. Кроме книг на английском языке, доступны к чтению также издания на французском, испанском, итальянском и немецком.
Общественная библиотека Нью-Йорка
Все, что вам нужно – это зайти в приложение SimplyE и выбрать книгу для чтения.
Онлайн-выставка "Сила подписи" ознакомит вас в 3D-формате с историей подписи шумеров до наших дней. Путешествуя виртуальным туром, вы можете попасть в библиотеку с книгами с самыми важными подписями и документами в истории человечества.
Если вы не успели посетить уникальный проект "Укрзализныци" на центральном железнодорожном вокзале столицы – экспозиция выставки отсканирована и доступна каждому по ссылке Ukraine WOW.
Книги
Не секрет, что карантин внес в нашу жизнь свои коррективы. Мы советуем вам оставаться дома и использовать свободное время на чтение книжек, которые вы так давно откладывали в долгий ящик.
Для любителей детективов с вкусно закрученным сюжетом советуем почитать мировой бестселлер писательницы Тесс Герритсен – "Хирург". Вы окунетесь в мир криминалистики, сложных раздумий и поймете, что руководит людьми в сложных ситуациях.
Книга Тесс Герритсен
Обещаем, что это будет увлекательное путешествие, у которого есть продолжение. Ведь кроме этого детектива, писательница подготовила для вас и три последующих. Кстати, сам Стивен Кинг рекомендует эту книгу к чтению!
Если вы планируете "проветрить" мозг и мотивировать себя на будущее − Марк Мэнсон и его "Мужские правила. Отношения, секс, психология" − это именно то, что вам нужно.
Марк Мэнсон и его "Мужские правила. Отношения, секс, психология"
Книга-антидепрессант "365 коротких историй для души" Бруно Ферреро заставит вас задуматься над жизнью, возможно даже пересмотреть ее. В книге собраны короткие истории на каждый день, после прочтения которых вам захочется изменить мир к лучшему.
Чтобы радоваться жизни еще ярче и ощутить окрыление от привычных и обыденных вещей, прочитайте "Маленькую книгу Хюге" Майка Викинга. Хюге − это необычный магический феномен, благодаря которому датчане чувствуют себя самой счастливой нацией в мире.
"Маленькая книга Хюге"
Курсы для саморазвития
Если вас не заинтересовали обзоры театров, виртуальные путешествия по музеям и чтение мировых бестселлеров – займитесь саморазвитием. Ведь карантин – это не повод для депрессии, а прекрасное время для обучения, и использования его с умом.
Общественный проект массовых открытых онлайн-курсов Prometheus, в котором лекции читают лучшие преподаватели украинских вузов уже доступны для прослушивания.
Курсы Prometheus
Ближайшие курсы английского для медиаграмотности и для карьерного роста, Prometheus предлагает уже в этом месяце.
С помощью платформы Pianu вы с легкостью научитесь игре на фортепиано, интересные тренинги от 4braine помогут вам развить ораторское мастерство, память и креативное мышление.
Доступ к своему кулинарному курсу "Основы Кулинарного искусства" бесплатно открыл и главный кулинарный телеведущий, ресторатор и шеф-повар Эктор Хименес-Браво.
Эктор Хименес-Браво
Любимец миллионов будет учить всех желающих на официальном ютуб-канале и в соцсети Instagram.
К слову, ранее мастер-классы от гуру кулинарии были доступны только студентам его онлайн-кулинарной Академии.
Итак, не медлите и учитесь новому вместе с профессионалами!
Проект создан при поддержке МХП.