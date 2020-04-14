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Окультуриваемся, не выходя из дома: как путешествовать во время карантина и учиться новому

Саморазвитие онлайн – онлайн музеи, список кулинарных курсов

Чтобы посещать музеи, не обязательно нарушать правила карантина! Благодаря современным технологиям каждый желающий может прогуляться по залам известных музеев, посетить давно запланированные выставки, посмотреть любимые постановки в театре и наконец-то прочитать давно отложенную книгу, сидя в удобном кресле дома.

Проект создан при поддержке МХП.

Музеи

Самые известные музеи мира открыли свои виртуальные двери для всех желающих. Все, что вам нужно – это удобно устроиться, приготовить чашечку вкусного какао и погрузиться в волшебный мир искусства онлайн, не выходя из дома.

Версаль (Париж)

Начните свое удивительное путешествие с виртуального тура по Версалю, который расположен во Франции. Благодаря Google, который запустил этот бесплатный виртуальный тур, каждый желающий может посетить это историческое место, прогуляться по дворцу и посетить любую его комнату или сад.

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Версаль

Для создания виртуального тура сделали 132 тысячи фотографий бывшей резиденции французских королей.

Лувр (Париж)

Всегда мечтали побывать в Лувре? Теперь это возможно виртуально! Даже если вам посчастливилось когда-то побывать в Лувре, мы уверены, что вы не сможете сказать со 100% уверенностью, что там увидели все. Поэтому, не медлите и окунайтесь в увлекательное путешествие по Лувру прямо сейчас.

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Лувр

Заказать экскурсию можно по ссылке: louvre.fr

Музей Ван Гога (Амстердам)

Художественный музей Ван Гога в Амстердаме также открыл свои двери для всех желающих. Вы с легкостью можете прогуляться по его залам, окунуться в жизнь художника, осмотреть работы коллекции полотен и рисунков, которые собрал Фонд Музея Винсента Ван Гога – коллекции которого принадлежат семье художника.

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Музей Ван Гога 

Ссылка для просмотра: https://360stories.com/amsterdam/point/van-gogh-museum

Национальный музей в Кракове (Польша)

Музей основан в 1879 году и считается старейшим музеем во всей Польше. Помимо богатой коллекции произведений польских художников, именно в этом музее хранится известная картина "Дама с горностаем" Леонардо Да Винчи.

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Картина Леонардо Да Винчи

Ссылки для онлайн просмотра музея в Кракове.

Белый дом (Вашингтон)

И на десерт предлагаем вам прогуляться по Белому дому – он считается одним из самых популярных мест по посещаемости в Вашингтоне. Белый дом уже более 200 лет открыт для публики бесплатно.
Путешествуйте по виртуальным комнатам частной резиденции президента США, посмотрите баскетбольную площадку, теннисный корт, бассейн и не забудьте посетить поле для гольфа.

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Белый дом

Ссылка для просмотра: whitehousemuseum.org

В Украине также есть множество интересных музеев, экскурсии по которым открыты для ценителей прекрасного.

На сайте http://incognita.day.kyiv.ua/exposition вы можете погрузиться в виртуальную экскурсию по Днепропетровскому национальному историческому музею им. Д.И. Яворницкого, дворцу Кирилла Разумовского в Батурине, посетить Музей модерной скульптуры Михаила Дзындры во Львове и Музей стекла.

Театры

Для ценителей классики всемирно известный Берлинский филармонический оркестр создал цифровой концертный зал и приглашает всех желающих наслаждаться их концертами, не выходя из дома.

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Берлинский филармонический оркестр

Ссылка для просмотра: https://www.digitalconcerthall.com/en/home

Будапештская государственная опера организовала на время карантина просмотры своих концертов бесплатно. Все, что вам нужно − это следить за графиком онлайн-трансляций по ссылке: https://bfz.hu/en/media/quarantine-soirees/

Венская национальная государственная опера открыла свои архивы для всех желающих. Трансляция балетов и опер происходит через платформу www.staatsoperlive.com

Чтобы посмотреть репертуар театра, нужно зарегистрироваться как новый пользователь на сайте.

опера
Венская национальная государственная опера

Электронные библиотеки и выставки

В связи с коронавирусом, общественная библиотека Нью-Йорка открыла доступ к более 300 тысячам электронных книг разных жанров. Кроме книг на английском языке, доступны к чтению также издания на французском, испанском, итальянском и немецком.

театр
Общественная библиотека Нью-Йорка

Все, что вам нужно – это зайти в приложение SimplyE и выбрать книгу для чтения.

Онлайн-выставка "Сила подписи" ознакомит вас в 3D-формате с историей подписи шумеров до наших дней. Путешествуя виртуальным туром, вы можете попасть в библиотеку с книгами с самыми важными подписями и документами в истории человечества.

Если вы не успели посетить уникальный проект "Укрзализныци" на центральном железнодорожном вокзале столицы – экспозиция выставки отсканирована и доступна каждому по ссылке Ukraine WOW.

Книги

Не секрет, что карантин внес в нашу жизнь свои коррективы. Мы советуем вам оставаться дома и использовать свободное время на чтение книжек, которые вы так давно откладывали в долгий ящик.

Для любителей детективов с вкусно закрученным сюжетом советуем почитать мировой бестселлер писательницы Тесс Герритсен – "Хирург". Вы окунетесь в мир криминалистики, сложных раздумий и поймете, что руководит людьми в сложных ситуациях.

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Книга Тесс Герритсен

Обещаем, что это будет увлекательное путешествие, у которого есть продолжение. Ведь кроме этого детектива, писательница подготовила для вас и три последующих. Кстати, сам Стивен Кинг рекомендует эту книгу к чтению!

Если вы планируете "проветрить" мозг и мотивировать себя на будущее − Марк Мэнсон и его "Мужские правила. Отношения, секс, психология" − это именно то, что вам нужно.

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Марк Мэнсон и его "Мужские правила. Отношения, секс, психология"

Книга-антидепрессант "365 коротких историй для души" Бруно Ферреро заставит вас задуматься над жизнью, возможно даже пересмотреть ее. В книге собраны короткие истории на каждый день, после прочтения которых вам захочется изменить мир к лучшему.

Чтобы радоваться жизни еще ярче и ощутить окрыление от привычных и обыденных вещей, прочитайте "Маленькую книгу Хюге" Майка Викинга. Хюге − это необычный магический феномен, благодаря которому датчане чувствуют себя самой счастливой нацией в мире.

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"Маленькая книга Хюге"

Курсы для саморазвития

Если вас не заинтересовали обзоры театров, виртуальные путешествия по музеям и чтение мировых бестселлеров – займитесь саморазвитием. Ведь карантин – это не повод для депрессии, а прекрасное время для обучения, и использования его с умом.

Общественный проект массовых открытых онлайн-курсов Prometheus, в котором лекции читают лучшие преподаватели украинских вузов уже доступны для прослушивания.

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Курсы Prometheus

Ближайшие курсы английского для медиаграмотности и для карьерного роста, Prometheus предлагает уже в этом месяце.

С помощью платформы Pianu вы с легкостью научитесь игре на фортепиано, интересные тренинги от 4braine помогут вам развить ораторское мастерство, память и креативное мышление.

Доступ к своему кулинарному курсу "Основы Кулинарного искусства" бесплатно открыл и главный кулинарный телеведущий, ресторатор и шеф-повар Эктор Хименес-Браво.

ектор хіменес-браво
Эктор Хименес-Браво

Любимец миллионов будет учить всех желающих на официальном ютуб-канале и в соцсети Instagram.

К слову, ранее мастер-классы от гуру кулинарии были доступны только студентам его онлайн-кулинарной Академии.

Итак, не медлите и учитесь новому вместе с профессионалами!

Проект создан при поддержке МХП.

Автор: Богданна Рыбак
Теги: Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Здоровье Новости культуры Будем здоровы Здоровая жизнь
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