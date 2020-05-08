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От коронавируса в Африке может умереть 190 тысяч человек за год, – ВОЗ

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От коронавируса в Африке может умереть 190 тысяч человек за год
От коронавируса в Африке может умереть 190 тысяч человек за год / Getty Images

В ВОЗ считают, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может привести к 190 тысячам летальных случаев в Африке в течение следующих 12 месяцев.

Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на слова представителей ВОЗ.

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Директор ВОЗ по африканскому региону доктор Матшидизо Моэти считает, что влияние пандемии коронавируса будет зависеть от действий правительств.

Нам нужно тестировать, отслеживать, изолировать и лечить,
– подчеркнула она.

Ранее ВОЗ опубликовало исследование, в котором говорилось, что в случае провала мер для сдерживания коронавируса в Африке могут заразиться от 29 миллионов до 44 миллионов человек за первый год эпидемии.

"Хотя COVID-19, скорее всего, не будет распространяться в Африке так, как в других странах мира, он, вероятнее всего, будет тлеть в точках передачи", – добавила Матшидизо.

Коронавірус Симптоми
Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Африка Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение
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